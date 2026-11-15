La Russia esclusa dai Mondiali U20 in Canada

Il Canada, paese organizzatore della competizione, aveva infatti annunciato che non avrebbe concesso i visti ai giocatori della selezione russa. Diverse nazionali, tra cui la Svizzera, avevano inoltre dichiarato che si sarebbero rifiutate di affrontare la Russia. L'IIHF ha precisato che il Canada manterrà l'organizzazione del torneo.

E il Mondiale in Germania?

La controversia è nata dopo la decisione del Tribunale arbitrale dello sport (TAS), che a fine ottobre ha revocato la sospensione delle squadre russe di hockey su ghiaccio, nonostante il proseguimento della guerra di aggressione contro l'Ucraina. Restano tuttavia incerte le conseguenze di questa decisione sui Campionati mondiali del 2027, previsti in Germania.