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La Russia esclusa dai Mondiali U20 in Canada

La Federazione internazionale ha annunciato che la Sbornaja non potrà partecipare a causa delle restrizioni canadesi.
La Russia esclusa dai Mondiali U20 in Canada
IMAGO/ITAR-TASS
Non ci sarà una squadra russa in Canada a dicembre (qui la Russia 25 a dicembre 2025).
di 20min.ch | Agence Keystone-ATS
La Russia esclusa dai Mondiali U20 in Canada
La Federazione internazionale ha annunciato che la Sbornaja non potrà partecipare a causa delle restrizioni canadesi.
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HOCKEY - La Russia non parteciperà ai Campionati mondiali di hockey su ghiaccio Under 20, in programma in Canada alla fine dell'anno. La conferma è arrivata domenica dalla Federazione internazionale di hockey su ghiaccio (IIHF).

«L'IIHF conferma che la squadra russa U20 non potrà partecipare al Campionato del mondo a causa della posizione ufficialmente comunicata dal governo canadese e delle restrizioni annunciate», si legge nel comunicato della federazione internazionale.

Il Canada, paese organizzatore della competizione, aveva infatti annunciato che non avrebbe concesso i visti ai giocatori della selezione russa. Diverse nazionali, tra cui la Svizzera, avevano inoltre dichiarato che si sarebbero rifiutate di affrontare la Russia. L'IIHF ha precisato che il Canada manterrà l'organizzazione del torneo.

E il Mondiale in Germania?
La controversia è nata dopo la decisione del Tribunale arbitrale dello sport (TAS), che a fine ottobre ha revocato la sospensione delle squadre russe di hockey su ghiaccio, nonostante il proseguimento della guerra di aggressione contro l'Ucraina. Restano tuttavia incerte le conseguenze di questa decisione sui Campionati mondiali del 2027, previsti in Germania.

Il governo tedesco ha già fatto sapere che sarebbe «impossibile» organizzare la competizione qualora fosse ammessa la partecipazione della Russia. Anche diverse altre nazionali, tra cui la Finlandia, campione del mondo in carica, hanno espresso la volontà di non scendere sul ghiaccio contro la selezione russa.

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La Russia può tornare ai Mondiali
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