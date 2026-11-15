Murat Yakin tratta il rinnovo: «Molto felice di continuare»

Gli elogi non sono arrivati soltanto dai giocatori. Lunedì scorso, il direttore della Nazionale Pierluigi Tami aveva definito Yakin «uno dei migliori selezionatori del mondo». Parole che hanno fatto piacere all'allenatore. «A tutti fa piacere ricevere complimenti», ha commentato, ricordando però che a fare la differenza sono soprattutto i risultati.

A questo proposito, Yakin ha ricordato il cammino della Svizzera ai recenti Mondiali, terminato ai quarti di finale contro l'Argentina. «Quest'estate, solo l'Argentina ha potuto fermarci», ha sottolineato il tecnico, tornando sul percorso della selezione rossocrociata.