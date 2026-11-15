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Murat Yakin tratta il rinnovo: «Molto felice di continuare»

Il selezionatore sta discutendo con la Federazione in merito al prolungamento del suo contratto che terminerà nel 2028.
Murat Yakin tratta il rinnovo: «Molto felice di continuare»
Toto Marti/Blick/freshfocus
di 20min.ch | Agence Keystone-ATS
Murat Yakin tratta il rinnovo: «Molto felice di continuare»
Il selezionatore sta discutendo con la Federazione in merito al prolungamento del suo contratto che terminerà nel 2028.
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SAN GALLO - Murat Yakin vuole restare alla guida della Nazionale svizzera. Il selezionatore, in carica dal 2021 e sotto contratto fino al 2028, ha confermato domenica a San Gallo di essere in trattativa con l'Associazione svizzera di football (ASF) per prolungare il suo mandato. «Abbiamo già avuto importanti discussioni e altre sono ancora in programma», ha dichiarato il tecnico basilese. «Sarei estremamente felice di continuare a lavorare con i miei giocatori».

A sostenere la conferma di Yakin sulla panchina rossocrociata c'è anche Remo Freuler, membro del consiglio dei giocatori presso l'ASF. Il centrocampista ha elogiato il lavoro svolto dal selezionatore negli ultimi anni. «Murat ha fatto un ottimo lavoro con la Nazionale, in particolare dando la possibilità ai giovani giocatori di mettersi in mostra, affermarsi e svilupparsi», ha sottolineato Freuler, che domani contro la Scozia raggiungerà quota 100 presenze. «Si è meritato che il calcio svizzero possa continuare e compiere nuovi passi con lui».

Gli elogi non sono arrivati soltanto dai giocatori. Lunedì scorso, il direttore della Nazionale Pierluigi Tami aveva definito Yakin «uno dei migliori selezionatori del mondo». Parole che hanno fatto piacere all'allenatore. «A tutti fa piacere ricevere complimenti», ha commentato, ricordando però che a fare la differenza sono soprattutto i risultati.

A questo proposito, Yakin ha ricordato il cammino della Svizzera ai recenti Mondiali, terminato ai quarti di finale contro l'Argentina. «Quest'estate, solo l'Argentina ha potuto fermarci», ha sottolineato il tecnico, tornando sul percorso della selezione rossocrociata.

Le trattative per il rinnovo proseguiranno nei prossimi giorni. Un accordo non è ancora stato raggiunto, ma la volontà del selezionatore è chiara. «Vedremo cosa ne uscirà. Ma per me c'è solo la Nazionale svizzera, tutto il resto passa in secondo piano», ha ribadito Yakin.

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