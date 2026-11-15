Il Bellinzona perde ed è sempre più ultimo
I granata si fanno rimontare in casa dal Lucerna U21 e restano ancorati in fondo alla classifica: il distacco dalla linea sale a cinque punti. Sconfitta anche per il Lugano Under 21. Roboante successo per il Paradiso.
BELLINZONA - Il Bellinzona cade in casa contro il Lucerna Under 21 (1-2) e resta inchiodato all'ultimo posto in Promotion League. I granata, con Martino Gigantelli in panchina al fianco di Riccardo Abbenante - ancora sprovvisto del patentino per allenare -, erano partiti bene, passando in vantaggio al 35' grazie ad Angelo Carpani. La gioia, però, è durata pochissimo: gli svizzero-centrali hanno pareggiato subito, complice una sfortunata autorete di Tommaso Centinaro.
Nella ripresa il Lucerna ha completato la rimonta con Sascha Meyer, ventenne che in questa stagione ha già collezionato sei presenze in Super League. Per l'ACB è una sconfitta pesantissima nella lotta per la salvezza: il Lucerna si porta infatti a +8 sui granata, mentre la zona salvezza è ormai distante cinque punti.
Risultati opposti per le altre due ticinesi impegnate in Promotion League. Il Paradiso, quinto in classifica, ha travolto in casa il FC Amical Saint-Prex con un netto 5-0. Il Lugano Under 21, invece, è tornato a mani vuote dalla trasferta contro il Brühl, vittorioso per 1-0. A rendere ancora più amara la sconfitta è il successo del Bavois sul campo del Kreuzlingen, che fa scivolare i bianconeri al penultimo posto.
𝗥𝗜𝗦𝗨𝗟𝗧𝗔𝗧𝗢 𝗨-𝟮𝟭 I nostri giovani bianconeri tornano a casa senza punti: lo SC Brühl ha la meglio per 1-0. #noibianconeri #fclugano #lug https://t.co/Wwsj5IyjEg— FC Lugano (@FCLugano1908) November 14, 2026