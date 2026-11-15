Il Bellinzona perde ed è sempre più ultimo

Nella ripresa il Lucerna ha completato la rimonta con Sascha Meyer, ventenne che in questa stagione ha già collezionato sei presenze in Super League. Per l'ACB è una sconfitta pesantissima nella lotta per la salvezza: il Lucerna si porta infatti a +8 sui granata, mentre la zona salvezza è ormai distante cinque punti.

Risultati opposti per le altre due ticinesi impegnate in Promotion League. Il Paradiso, quinto in classifica, ha travolto in casa il FC Amical Saint-Prex con un netto 5-0. Il Lugano Under 21, invece, è tornato a mani vuote dalla trasferta contro il Brühl, vittorioso per 1-0. A rendere ancora più amara la sconfitta è il successo del Bavois sul campo del Kreuzlingen, che fa scivolare i bianconeri al penultimo posto.