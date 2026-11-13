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Fra domenica e lunedì la decisione su Zugo-Ambrì
Sul caso è stata aperta una procedura ordinaria
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Fra domenica e lunedì la decisione su Zugo-Ambrì
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Fra domenica e lunedì la decisione su Zugo-Ambrì
Sul caso è stata aperta una procedura ordinaria
Fra domenica e lunedì la decisione su Zugo-Ambrì
Sul caso è stata aperta una procedura ordinaria
ZUGO - Bisognerà attendere ancora per sapere se Zugo-Ambrì, la partita interrotta mercoledì a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto della rinnovata OYM hall, verrà rigiocata oppure se ai biancoblù sarà assegnata la vittoria a tavolino.
Secondo informazioni da noi raccolte, la decisione arriverà tra domenica sera e lunedì. Sul caso è stata infatti aperta una procedura ordinaria e i due club avranno tempo fino a domenica a mezzogiorno per prendere posizione, esponendo quelle che sono le loro argomentazioni. Motivo per cui l'attesa si protrarrà almeno per altre 48 ore.
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