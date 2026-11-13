«Oggi i ragazzi hanno tutto, ma il talento da solo non basta»
Alessandro Chiesa fa il punto sul vivaio: i prospetti più interessanti, le opportunità offerte dagli infortuni e un settore giovanile sempre più professionale.
LUGANO - Dall'emergenza infortuni possono nascere anche delle opportunità. Lo sa bene il Lugano, che in una stagione segnata da numerose assenze ha dovuto accelerare i tempi, dando spazio a diversi giovani del proprio vivaio. Ragazzi che hanno risposto presente, dimostrando di poter dire la loro anche in National League. Ma chi sono i prospetti più promettenti? E come si sta evolvendo il settore giovanile bianconero? Ne abbiamo parlato con Alessandro Chiesa, head of junior department dell'HCL.
Con 24 punti in 21 partite, gli juniori sono attualmente in corsa per un posto nei playoff. Siete soddisfatti di questo inizio di stagione?
«Sì, siamo soddisfatti. La squadra è partita bene, prima di accusare una leggera flessione. Siamo comunque in linea con le aspettative. Quest'anno abbiamo inoltre scelto di dare a diversi ragazzi la possibilità di fare esperienza in Swiss League, MyHockey League e perfino all'estero».
Il risultato conta, ma la priorità resta la crescita dei giovani, al di là della classifica...
«La crescita dei giovani è senza dubbio la nostra priorità. D'altra parte, siamo pur sempre in un campionato Under 21 e anche il risultato ha la sua importanza. Quando scendono sul ghiaccio, i ragazzi vogliono competere al massimo e vincere ogni partita. Noi dello staff, invece, dobbiamo guardare al medio termine e capire di quali stimoli abbia bisogno ciascun giocatore. Magari un ragazzo è già pronto per confrontarsi con il mondo degli adulti».
Quali sono i prospetti più interessanti?
«Fare nomi non è mai semplice, perché c'è chi matura prima e chi ha bisogno di più tempo. Posso però citare i ragazzi che hanno già esordito in prima squadra, come Cyrill Henry, attaccante classe 2007 che già nella scorsa stagione era riuscito a ritagliarsi uno spazio importante. Anche Anton Besanidis, pure lui classe 2007 e miglior marcatore degli Elite lo scorso anno, ha avuto modo di mettersi maggiormente in luce, dopo aver debuttato già nella passata stagione. Davide Togni, invece, oltre ad aver esordito in National League, gioca regolarmente in Swiss League con i Bellinzona Snakes. Ci sono poi tanti altri prospetti interessanti, ma preferisco non sbilanciarmi».
Questi ragazzi hanno approfittato dei numerosi infortuni in prima squadra per ritagliarsi uno spazio. Siete soddisfatti delle loro prestazioni?
«Sì, si sono fatti trovare pronti e hanno sfruttato al meglio la loro opportunità. Chiaramente non era semplice: il livello della National League è molto alto e debuttare in un contesto del genere, con tanti infortuni e risultati che faticano ad arrivare, non è affatto facile. Considerate le circostanze, penso però che abbiano fatto tutti bene. Stanno crescendo nella direzione giusta, un passo alla volta, senza bisogno di bruciare le tappe».
Rispetto a quando eri junior tu - Chiesa è un classe 1987 - che cosa è cambiato? Il settore giovanile è diventato più professionale?
«È cambiato tanto, tantissimo. Oggi i ragazzi hanno a disposizione un numero enorme di opportunità. Il settore giovanile si è professionalizzato in maniera significativa, con allenatori a tempo pieno, skill coach e specialisti del pattinaggio. Anche la qualità degli allenamenti è cresciuta e tutti gli allenatori hanno una formazione G+S avanzata. Negli ultimi vent'anni, del resto, il livello dell'hockey svizzero è aumentato a dismisura e, di riflesso, anche quello dei settori giovanili. Oggi possiamo offrire ai ragazzi un servizio di qualità nettamente superiore. Sta poi a loro sfruttare queste opportunità. Mettiamo a disposizione strumenti di alto livello: hanno tutto ciò che serve per sviluppare il proprio talento. Ma il talento, da solo, non basta. Servono la mentalità giusta, la voglia di migliorarsi continuamente, di non accontentarsi e di dare il massimo ogni giorno. Su questo aspetto, rispetto ai nostri tempi, non è cambiato nulla. Nello sport non esistono scorciatoie: per raggiungere un obiettivo bisogna lavorare sodo e impegnarsi».
E quanto sono cambiati i ragazzi? Negli atteggiamenti, nell'impegno e nella preparazione...
«Rispetto ai nostri tempi è cambiato praticamente tutto. I ragazzi hanno interessi diversi, perché è cambiato il mondo. Ci sono i social network, gli smartphone. Noi aspettavamo un'intera settimana per guardare Power Week in televisione, mentre oggi i giovani possono seguire la NHL praticamente 24 ore su 24. Lo smartphone ha modificato anche il loro modo di interagire. Insomma, hanno molti più stimoli rispetto a noi».
Per loro è quindi più difficile restare concentrati?
«Non credo sia questo il punto. Non è necessariamente più difficile, è semplicemente diverso. I tempi sono cambiati e i ragazzi hanno bisogno di stimoli differenti rispetto a quelli che servivano a noi. Ci sono approcci che funzionavano con la nostra generazione, ma che oggi non darebbero gli stessi risultati. Bisogna sapersi adattare e trovare la ricetta giusta per coinvolgerli e motivarli. E questo vale già a partire dalle categorie più piccole».
Ci sono altre differenze che ritieni particolarmente significative?
«A mio avviso, la differenza più grande riguarda le opportunità di conciliare scuola e sport, soprattutto dopo le scuole medie. Come HCL abbiamo già sviluppato un bel progetto in collaborazione con Canobbio per i ragazzi delle scuole medie. Inoltre, la scuola per sportivi d'élite dispone oggi di molte più classi a Lugano. Insomma, conciliare sport e formazione è decisamente più semplice rispetto ai miei tempi: è come il giorno e la notte. E poter contare su una formazione duale è assolutamente fondamentale».