«Oggi i ragazzi hanno tutto, ma il talento da solo non basta»

Il risultato conta, ma la priorità resta la crescita dei giovani, al di là della classifica...

«La crescita dei giovani è senza dubbio la nostra priorità. D'altra parte, siamo pur sempre in un campionato Under 21 e anche il risultato ha la sua importanza. Quando scendono sul ghiaccio, i ragazzi vogliono competere al massimo e vincere ogni partita. Noi dello staff, invece, dobbiamo guardare al medio termine e capire di quali stimoli abbia bisogno ciascun giocatore. Magari un ragazzo è già pronto per confrontarsi con il mondo degli adulti».

Quali sono i prospetti più interessanti?

«Fare nomi non è mai semplice, perché c'è chi matura prima e chi ha bisogno di più tempo. Posso però citare i ragazzi che hanno già esordito in prima squadra, come Cyrill Henry, attaccante classe 2007 che già nella scorsa stagione era riuscito a ritagliarsi uno spazio importante. Anche Anton Besanidis, pure lui classe 2007 e miglior marcatore degli Elite lo scorso anno, ha avuto modo di mettersi maggiormente in luce, dopo aver debuttato già nella passata stagione. Davide Togni, invece, oltre ad aver esordito in National League, gioca regolarmente in Swiss League con i Bellinzona Snakes. Ci sono poi tanti altri prospetti interessanti, ma preferisco non sbilanciarmi».

