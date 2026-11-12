Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni
L’esperienza di una ticinese e il confronto tra costi e qualità dei trattamenti mettono in luce gli svantaggi nascosti del turismo dentale verso destinazioni meno convenzionali come la Georgia.
LUGANO - Due denti ricostruiti, una pulizia dentale e una spesa complessiva di circa 710 franchi, compresi volo e albergo per quattro giorni. È il bilancio del viaggio in Georgia di una 40enne ticinese, che ha deciso di recarsi all'estero per sottoporsi ad alcune cure dentistiche.
Una scelta che inizialmente suscitava qualche perplessità, ma che, almeno stando alla sua esperienza, si è rivelata conveniente. «All'inizio ero piuttosto diffidente», ci racconta la 40enne, spiegando di aver scoperto questa possibilità grazie al passaparola tra amici. «Mi chiedevo come sarebbe stato lo studio, quali attrezzature avrei trovato e se avrei potuto fidarmi della qualità delle cure».
I dubbi, racconta, sono svaniti una volta arrivata sul posto. «Ho trovato uno studio dentistico grande e pulito, con apparecchiature moderne e personale professionale».
In circa mezza giornata le sono stati ricostruiti due denti ed è stata effettuata una pulizia dentale. «Non ho avuto dolore, né durante le cure né nei giorni successivi».
Il miraggio di pagare meno
Ma il risparmio è davvero così vantaggioso? Quali rischi si nascondono dietro al turismo sanitario? E cosa spinge un paziente a cercare cure all'estero? «Semplicemente il miraggio di pagare meno». Ne abbiamo parlato con Plinio Rondi, presidente della Società Svizzera di Odontoiatria (SSO), sezione Ticino, affrontando anche la questione dei controlli successivi e delle possibili difficoltà in caso di complicazioni una volta rientrati in Svizzera.
Il tema non è nuovo. Con l'aumento dei costi sanitari, sempre più persone guardano oltreconfine nella speranza di risparmiare. Ma se Italia e Turchia sono ormai destinazioni note per il turismo dentale, la Georgia rappresenta una scelta decisamente più insolita.
C'è davvero una differenza di prezzo?
«Quando si mettono tutti i costi sulla bilancia, non è detto che i prezzi pubblicizzati siano effettivamente più convenienti», spiega Rondi. «La paziente dice di aver pagato solo 350 franchi, ma considerando tutte le spese si arriva a più di 700. È difficile capire esattamente quale trattamento sia stato fatto, ma due otturazioni e una pulizia in Svizzera costano meno. Sicuramente si ha una qualità superiore, con un controllo anche postoperatorio e la possibilità di gestire eventuali complicazioni sul posto».
Ma torniamo all'illusione di un affare economico che non sempre si concretizza nella stessa facilità con la quale viene venduto. «Quello che notiamo è soprattutto una differenza nella qualità dei lavori, che il paziente stesso fa fatica a valutare».
Il fenomeno del sovratrattamento
Questo, precisa Rondi, non significa che all'estero manchino buoni professionisti. Il problema riguarda soprattutto alcune strutture che puntano sui prezzi bassi. «Quello che osserviamo soprattutto nelle strutture estere a basso costo è però un fenomeno di sovratrattamento: vengono ampliate le indicazioni terapeutiche per effettuare più interventi del necessario».
Secondo il dentista, chi pratica prezzi particolarmente bassi tende infatti a compensare puntando sulla quantità. «Si propongono impianti, estrazioni e numerosi altri interventi». Trattamenti che, probabilmente, in Svizzera non verrebbero consigliati. «Spesso si arriva a togliere denti che sarebbero perfettamente conservabili oppure a realizzare corone che non sono necessarie».
Le strutture low cost fanno leva sui prezzi
In questi casi, confrontare i preventivi diventa difficile, perché i trattamenti proposti non sono necessariamente gli stessi. «Ma probabilmente, spendendo molto meno per un trattamento più conservativo in Svizzera, il paziente avrebbe comunque una bocca sana, sotto controllo negli anni».
Una dinamica che si riscontrerebbe soprattutto nelle strutture low cost che fanno leva sui prezzi. «Un dentista che lavora bene, anche in Italia, deve avere margini di guadagno corretti, utilizzare materiali di provenienza certificata e garantire certi standard qualitativi. In queste condizioni, il costo non è così diverso da quello svizzero».
«Non è come acquistare un'automobile»
C'è poi un altro aspetto da considerare. Più trattamenti vengono effettuati, alcuni dei quali potenzialmente superflui, più complessa può diventare la gestione delle eventuali complicazioni e dei controlli successivi. «Ci sono pazienti che vanno all'estero per effettuare lavori da decine di migliaia di euro. Ma non è come acquistare un'automobile, con una garanzia di fabbrica. Qui siamo in ambito medico, ogni lavoro viene realizzato su misura e non esiste una garanzia assoluta».
Dopo un intervento importante, infatti, regolazioni e piccoli aggiustamenti non sono rari. «Il servizio deve proseguire nel tempo. Non basta mettere un dente in bocca e salutare il paziente».
In Svizzera si insiste sulla prevenzione
E intervenire successivamente per risolvere questi problemi può essere complicato. «In Svizzera si insiste molto sulla prevenzione. Si punta su trattamenti il meno invasivi possibile, cercando di conservare i denti naturali il più a lungo possibile, proprio per evitare interventi troppo importanti, onerosi o invasivi».
Per il presidente della SSO-Ticino, insomma, quando la salute diventa un business è fondamentale non perdere di vista l'obiettivo principale. «Bisogna chiedersi se sia davvero nell'interesse del paziente e della qualità delle cure».