Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni

L’esperienza di una ticinese e il confronto tra costi e qualità dei trattamenti mettono in luce gli svantaggi nascosti del turismo dentale verso destinazioni meno convenzionali come la Georgia.
Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni
Depositphotos (lenetssergey)
di Simone RoncoroniGiornalista
Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni
L’esperienza di una ticinese e il confronto tra costi e qualità dei trattamenti mettono in luce gli svantaggi nascosti del turismo dentale verso destinazioni meno convenzionali come la Georgia.

LUGANO - Due denti ricostruiti, una pulizia dentale e una spesa complessiva di circa 710 franchi, compresi volo e albergo per quattro giorni. È il bilancio del viaggio in Georgia di una 40enne ticinese, che ha deciso di recarsi all'estero per sottoporsi ad alcune cure dentistiche.

Una scelta che inizialmente suscitava qualche perplessità, ma che, almeno stando alla sua esperienza, si è rivelata conveniente. «All'inizio ero piuttosto diffidente», ci racconta la 40enne, spiegando di aver scoperto questa possibilità grazie al passaparola tra amici. «Mi chiedevo come sarebbe stato lo studio, quali attrezzature avrei trovato e se avrei potuto fidarmi della qualità delle cure».

I dubbi, racconta, sono svaniti una volta arrivata sul posto. «Ho trovato uno studio dentistico grande e pulito, con apparecchiature moderne e personale professionale».

In circa mezza giornata le sono stati ricostruiti due denti ed è stata effettuata una pulizia dentale. «Non ho avuto dolore, né durante le cure né nei giorni successivi».

Il miraggio di pagare meno
Ma il risparmio è davvero così vantaggioso? Quali rischi si nascondono dietro al turismo sanitario? E cosa spinge un paziente a cercare cure all'estero? «Semplicemente il miraggio di pagare meno». Ne abbiamo parlato con Plinio Rondi, presidente della Società Svizzera di Odontoiatria (SSO), sezione Ticino, affrontando anche la questione dei controlli successivi e delle possibili difficoltà in caso di complicazioni una volta rientrati in Svizzera.

Il tema non è nuovo. Con l'aumento dei costi sanitari, sempre più persone guardano oltreconfine nella speranza di risparmiare. Ma se Italia e Turchia sono ormai destinazioni note per il turismo dentale, la Georgia rappresenta una scelta decisamente più insolita.

C'è davvero una differenza di prezzo?
«Quando si mettono tutti i costi sulla bilancia, non è detto che i prezzi pubblicizzati siano effettivamente più convenienti», spiega Rondi. «La paziente dice di aver pagato solo 350 franchi, ma considerando tutte le spese si arriva a più di 700. È difficile capire esattamente quale trattamento sia stato fatto, ma due otturazioni e una pulizia in Svizzera costano meno. Sicuramente si ha una qualità superiore, con un controllo anche postoperatorio e la possibilità di gestire eventuali complicazioni sul posto».

Ma torniamo all'illusione di un affare economico che non sempre si concretizza nella stessa facilità con la quale viene venduto. «Quello che notiamo è soprattutto una differenza nella qualità dei lavori, che il paziente stesso fa fatica a valutare».

Il fenomeno del sovratrattamento
Questo, precisa Rondi, non significa che all'estero manchino buoni professionisti. Il problema riguarda soprattutto alcune strutture che puntano sui prezzi bassi. «Quello che osserviamo soprattutto nelle strutture estere a basso costo è però un fenomeno di sovratrattamento: vengono ampliate le indicazioni terapeutiche per effettuare più interventi del necessario».

Secondo il dentista, chi pratica prezzi particolarmente bassi tende infatti a compensare puntando sulla quantità. «Si propongono impianti, estrazioni e numerosi altri interventi». Trattamenti che, probabilmente, in Svizzera non verrebbero consigliati. «Spesso si arriva a togliere denti che sarebbero perfettamente conservabili oppure a realizzare corone che non sono necessarie».

Le strutture low cost fanno leva sui prezzi
In questi casi, confrontare i preventivi diventa difficile, perché i trattamenti proposti non sono necessariamente gli stessi. «Ma probabilmente, spendendo molto meno per un trattamento più conservativo in Svizzera, il paziente avrebbe comunque una bocca sana, sotto controllo negli anni».

Una dinamica che si riscontrerebbe soprattutto nelle strutture low cost che fanno leva sui prezzi. «Un dentista che lavora bene, anche in Italia, deve avere margini di guadagno corretti, utilizzare materiali di provenienza certificata e garantire certi standard qualitativi. In queste condizioni, il costo non è così diverso da quello svizzero».

«Non è come acquistare un'automobile»
C'è poi un altro aspetto da considerare. Più trattamenti vengono effettuati, alcuni dei quali potenzialmente superflui, più complessa può diventare la gestione delle eventuali complicazioni e dei controlli successivi. «Ci sono pazienti che vanno all'estero per effettuare lavori da decine di migliaia di euro. Ma non è come acquistare un'automobile, con una garanzia di fabbrica. Qui siamo in ambito medico, ogni lavoro viene realizzato su misura e non esiste una garanzia assoluta».

Dopo un intervento importante, infatti, regolazioni e piccoli aggiustamenti non sono rari. «Il servizio deve proseguire nel tempo. Non basta mettere un dente in bocca e salutare il paziente».

In Svizzera si insiste sulla prevenzione
E intervenire successivamente per risolvere questi problemi può essere complicato. «In Svizzera si insiste molto sulla prevenzione. Si punta su trattamenti il meno invasivi possibile, cercando di conservare i denti naturali il più a lungo possibile, proprio per evitare interventi troppo importanti, onerosi o invasivi».

Per il presidente della SSO-Ticino, insomma, quando la salute diventa un business è fondamentale non perdere di vista l'obiettivo principale. «Bisogna chiedersi se sia davvero nell'interesse del paziente e della qualità delle cure».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
georgiamiraggioprezzisvizzeraturismo dentale
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire
LIVE
CANTONE
3 gior
49
80

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa
LIVE
SVIZZERA
2 gior
134
235

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila
LIVE
CANTONE
1 gior
151
214

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione
LIVE
ITALIA
15 ore
1
30

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»
LIVE
AUSTRIA/SVIZZERA
2 gior
46
68

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata
LIVE
CONFINE
2 gior
6
34

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
2
24

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»
LIVE
LUGANO
1 gior
72

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì
LIVE
HCAP
10 ore
25
58

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata
LIVE
CANTONE
2 gior
5
71

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio
LIVE
AVEGNO GORDEVIO
3 gior

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
9
67

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva
LIVE
FAIDO
2 gior
12
52

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto
LIVE
CONFINE
20 ore
3

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto

«Nessuna combine, ma...»
LIVE
CANTONE
16 ore

«Nessuna combine, ma...»

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito
LIVE
CONFINE
15 ore
3
33

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti
LIVE
BULGARIA
1 gior

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno
LIVE
MAGGIA
3 gior
21
54

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»
LIVE
CANTONE
1 gior
25
52

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare
LIVE
CANTONE
2 gior
12

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»
LIVE
ITALIA
18 ore
26
85

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre
LIVE
STATI UNITI
19 ore
10
54

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi
LIVE
VALLESE
1 gior
32
75

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
1
19

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
22 ore
7
9

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti
LIVE
CANTONE
2 gior
13
25

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti

C'è chi non ce la fa più
LIVE
SVIZZERA
13 ore
21
44

C'è chi non ce la fa più

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi
LIVE
LOCARNO
2 gior

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi

La nuova vita di Dario Bürgler
LIVE
HOCKEY
20 ore
4
33

La nuova vita di Dario Bürgler

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene
LIVE
PARADISO
22 ore
4
59

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»
LIVE
NATIONAL LEAGUE
3 gior
4
23

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente
LIVE
ZURIGO
2 gior
40
81

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»
LIVE
CADENAZZO
3 gior
54
113

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto
LIVE
STATI UNITI
7 ore
2

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere
LIVE
CANTONE
1 gior
1
24

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
15
160

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro
LIVE
STATI UNITI
1 gior

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro

Il Governo trasloca per un giorno
LIVE
CANTONE
1 gior
57

Il Governo trasloca per un giorno

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8
25

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?

Cento candeline per Caterina Ceschi
LIVE
LOCARNO
2 gior
1
20

Cento candeline per Caterina Ceschi

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga
LIVE
CONFINE
1 gior
5
23

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata
LIVE
CALCIO
3 gior
3
18

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata

«Trattato come un mobile»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
5
31

«Trattato come un mobile»

Il ristorante dei Moretti è fallito
LIVE
VALLESE
2 gior
14
55

Il ristorante dei Moretti è fallito

Lugano accende il Natale
LIVE
LUGANO
19 ore
2
21

Lugano accende il Natale

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»
LIVE
CICLOCROSS
2 gior
1
12

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»

«Non siamo semplici affittacamere»
LIVE
LUGANO
2 gior
12
31

«Non siamo semplici affittacamere»

ULTIME NOTIZIE TICINO
Prima di lamentarvi, fate un salto qui
LIVE
MENDRISIO
32 min

Prima di lamentarvi, fate un salto qui

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo
LIVE
CANTONE
32 min

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo

Quella lettera che non capisci può costarti cara
LIVE
CANTONE
32 min

Quella lettera che non capisci può costarti cara

«Senza il comportamento di Eolo Alberti non ci sarebbe nessun caso Hospita»
LIVE
CANTONE
10 ore

«Senza il comportamento di Eolo Alberti non ci sarebbe nessun caso Hospita»

Aggregazione del Basso Mendrisiotto: «Serve maggiore chiarezza»
LIVE
MORBIO INFERIORE
11 ore
1
7

Aggregazione del Basso Mendrisiotto: «Serve maggiore chiarezza»

Ferrovia ticinese, Marchesi guarda al 2050: «La visione della Confederazione è modesta»
LIVE
CANTONE
12 ore
3
17

Ferrovia ticinese, Marchesi guarda al 2050: «La visione della Confederazione è modesta»

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato
LIVE
BELLINZONA
12 ore

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato

Preventivo in rosso di quasi 5 milioni. Ma il moltiplicatore non si tocca
LIVE
STABIO
13 ore
1
13

Preventivo in rosso di quasi 5 milioni. Ma il moltiplicatore non si tocca

Milano-Luino-Cadenazzo, 120 milioni dalla Svizzera ma i problemi restano
LIVE
CONFINE
14 ore
17
65

Milano-Luino-Cadenazzo, 120 milioni dalla Svizzera ma i problemi restano

Carabbia, Hrs insiste sulle nove palazzine: «Vogliamo il via libera»
LIVE
LUGANO
14 ore
8
35

Carabbia, Hrs insiste sulle nove palazzine: «Vogliamo il via libera»