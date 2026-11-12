Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni

Le strutture low cost fanno leva sui prezzi

In questi casi, confrontare i preventivi diventa difficile, perché i trattamenti proposti non sono necessariamente gli stessi. «Ma probabilmente, spendendo molto meno per un trattamento più conservativo in Svizzera, il paziente avrebbe comunque una bocca sana, sotto controllo negli anni».

Una dinamica che si riscontrerebbe soprattutto nelle strutture low cost che fanno leva sui prezzi. «Un dentista che lavora bene, anche in Italia, deve avere margini di guadagno corretti, utilizzare materiali di provenienza certificata e garantire certi standard qualitativi. In queste condizioni, il costo non è così diverso da quello svizzero».