Carabbia, Hrs insiste sulle nove palazzine: «Vogliamo il via libera»

Tra le principali criticità figura la viabilità. Via Torello rappresenterebbe infatti l'unica strada di accesso al nuovo comparto e, secondo le stime, il progetto potrebbe generare 54 veicoli all'ora nelle fasce di punta. Per gli oppositori, la sostenibilità del traffico e il rispetto dei limiti sulle immissioni foniche devono essere verificati già nella fase preliminare, senza rinviare gli approfondimenti alla domanda definitiva.

Non meno critiche le valutazioni sul piano paesaggistico e architettonico. L'Ufficio della natura e del paesaggio ritiene che il progetto non si integri adeguatamente nel contesto, con edifici isolati e una disposizione poco armoniosa rispetto al quartiere. Secondo gli oppositori, le dimensioni e i volumi delle palazzine rischiano inoltre di comprometterne l'identità.