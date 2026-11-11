Carabbia, Hrs insiste sulle nove palazzine: «Vogliamo il via libera»
Il progetto porterebbe 200 nuovi residenti in via Torello: gli oppositori tornano alla carica.
Il progetto porterebbe 200 nuovi residenti in via Torello: gli oppositori tornano alla carica.
CARABBIA - Nove palazzine, 60 appartamenti e circa 200 nuovi residenti. Il progetto immobiliare di Hrs in via Torello, a Carabbia, continua a far discutere. Nonostante i pareri negativi di diversi uffici cantonali e le contestazioni dei residenti, il gruppo non intende rinunciare all'intervento e chiede alla Città di Lugano di concedere la licenza edilizia preliminare. Lo riporta oggi laRegione.
Nelle scorse settimane Hrs si è rivolta al Dicastero sviluppo territoriale, chiedendo di non tenere conto del preavviso cantonale negativo. Una richiesta alla quale alcuni oppositori hanno risposto con una nuova presa di posizione.
Tra le principali criticità figura la viabilità. Via Torello rappresenterebbe infatti l'unica strada di accesso al nuovo comparto e, secondo le stime, il progetto potrebbe generare 54 veicoli all'ora nelle fasce di punta. Per gli oppositori, la sostenibilità del traffico e il rispetto dei limiti sulle immissioni foniche devono essere verificati già nella fase preliminare, senza rinviare gli approfondimenti alla domanda definitiva.
Non meno critiche le valutazioni sul piano paesaggistico e architettonico. L'Ufficio della natura e del paesaggio ritiene che il progetto non si integri adeguatamente nel contesto, con edifici isolati e una disposizione poco armoniosa rispetto al quartiere. Secondo gli oppositori, le dimensioni e i volumi delle palazzine rischiano inoltre di comprometterne l'identità.
La Sezione forestale non ha invece sollevato obiezioni sulle distanze delle palazzine dal bosco, ma ha espresso un parere negativo per alcune strutture accessorie, come tavoli e panchine, troppo vicine al limite boschivo. Hrs ha assicurato che non realizzerà i manufatti interessati.
Ora la decisione spetta al Municipio di Lugano, che dovrà valutare le diverse osservazioni e stabilire se concedere la licenza edilizia preliminare.