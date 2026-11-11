Una extra muros momò per il Governo (che ha visitato anche San Martino)
Il Consiglio di Stato ospite della Città di Mendrisio in una delle sue periodiche sessioni al di fuori della capitale cantonale.
Il Consiglio di Stato ospite della Città di Mendrisio in una delle sue periodiche sessioni al di fuori della capitale cantonale.
MENDRISIO - Seduta “fuori sede” ospitata negli spazi del Municipio di Mendrisio, un incontro con la rappresentanza Comunale, poi una camminata fra le viuzze del centro del Magnifico Borgo e - infine - una visita all'apprezzatissima (e storica) fiera di San Martino, che ogni anno anima la piana che ospita l'omonima chiesa.
È stato questo il programma della mattinata e del primo pomeriggio odierno per i membri del Consiglio di Stato impegnati in una delle annuali giornate extra muros.
La visita a Mendrisio, infatti, si inserisce nella tradizione delle sedute governative fuori dalla sede abituale di Bellinzona.
Nel corso dello scorso anno politico, lo ricordiamo, il Consiglio di Stato ne aveva organizzate quattro, facendo tappa nei Comuni di Chiasso, Bedretto, Isone e Brissago.