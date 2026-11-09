Il ristorante dei Moretti è fallito
“Au vieux chalet”, a Lens (VS) era il terzo locale gestito dalla coppia. Era stato chiuso dalle autorità subito dopo la tragedia del Constel.
SIDERS (VS) - Uno dei ristoranti di Jessica e Jacques Moretti, i gestori della Brandbar "Le Constellation" a Crans-Montana, è in fallimento. Si tratta del locale "Au Vieux Chalet" a Lens, un comune vicino alla località turistica vallesana.
Il Tribunale distrettuale di Siders (VS) ha preso la decisione il 3 novembre, come si evince da una comunicazione pubblicata lunedì nel Bollettino ufficiale vallesano.
Per prima ne aveva dato notizia l'emittente radiofonica vallesana Rhône FM. Il Tribunale distrettuale ha confermato l'informazione lunedì su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA.
Dopo la catastrofe dell'incendio del 1° gennaio con 41 vittime e 115 feriti, le autorità avevano fatto chiudere tutti e tre i locali della coppia Moretti.
Il bar "Le Constellation", rilevato nel 2015, è stato distrutto dall'incendio. Inoltre, i Moretti gestivano il bar-ristorante "Le Senso" aperto nel 2020 a Crans-Montana e il ristorante "Au Vieux Chalet" a Lens, aperto alla fine del 2023 e ora fallito.
Contro Jessica e Jacques Moretti la Procura vallesana, lo ricordiamo, sta indagando per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. A Jessica Moretti viene inoltre contestata la falsificazione di documenti. La Procura ha nuovamente interrogato la coppia una settimana fa. Le indagini sono in corso.
Dopo la catastrofe, Jacques Moretti era stato inizialmente in detenzione preventiva per due settimane. Da metà agosto si trova nuovamente in carcere con l'accusa di violenza domestica nei confronti della moglie. In totale, l'inchiesta sull'incendio coinvolge 17 indagati, tra cui ex e attuali responsabili del Comune di Crans-Montana.
A loro vengono contestate, tra l'altro, omissioni nei controlli di sicurezza. Tutti gli indagati sono accusati di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo.