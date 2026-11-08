Conclusa l'occupazione dello stabile FFS

Come riferisce laRegione, la Polizia comunale di Bellinzona, insieme alla Polizia dei trasporti, si è limitata a monitorare la situazione. L'occupazione era iniziata sabato verso mezzogiorno, con l'esposizione di striscioni a favore della Palestina, contro il fascismo e per l'autogestione. Nel corso della giornata si sono tenuti laboratori e discussioni sulla riappropriazione degli spazi.

Alle 10 di domenica l'edificio era già stato liberato. I promotori hanno precisato che l'obiettivo non era creare un centro sociale permanente, ma richiamare l'attenzione sulla carenza di spazi per la cultura indipendente e l'autogestione in Ticino.