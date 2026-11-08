Il confronto sul futuro dell'imprenditoria ticinese
UCIT Forum 2026 è in programma il 26 novembre all'Hotel Lugano Dante
UCIT Forum 2026 è in programma il 26 novembre all'Hotel Lugano Dante
LUGANO - Giovedì 26 novembre, dalle 18.15 alle 21.30, l'Hotel Lugano Dante ospiterà UCIT Forum 2026, l'appuntamento annuale dell'Associazione che mette attorno allo stesso tavolo imprenditori, istituzioni e comunità economica ticinese. Il tema scelto per questa edizione è «L'imprenditore nella società contemporanea: innovazione, etica e valore per il territorio»: una riflessione sul ruolo dell'impresa come motore non soltanto di crescita economica, ma anche di occupazione, sviluppo delle competenze e coesione sociale.
La serata si aprirà con i saluti istituzionali del presidente UCIT Stefano Devecchi Bellini e del vicepresidente Andrea Moroni Stampa, seguiti dalla presentazione degli ospiti.
Le novità dell'Associazione e il calendario 2027
Mirko Lunardon, segretario generale UCIT e CEO di manthea.ch, illustrerà l'evoluzione dell'Associazione nel corso del 2026, le principali innovazioni digitali a favore della Community UCIT e il nuovo calendario 2027, che contiene già i prossimi appuntamenti pensati per rafforzare la centralità dell'imprenditore e il ruolo della comunità associativa nello sviluppo del territorio. Uno spazio dedicato alle prospettive future e alle iniziative con cui UCIT intende consolidare il proprio contributo al tessuto imprenditoriale ticinese.
Il Forum proseguirà con l'intervento di contesto di Maurizio Dallocchio, professore ordinario di Corporate Finance all'Università Bocconi e past dean della SDA Bocconi School of Management, chiamato a offrire una prospettiva accademica sui temi dell'incontro e a introdurre il confronto tra i protagonisti del mondo imprenditoriale.
La tavola rotonda
Il dibattito sarà moderato da Oliviero Pesenti, imprenditore e past president AITI, che dialogherà con tre protagonisti del panorama imprenditoriale ticinese: Piero Poli, CEO di Rivopharm SA e presidente di Farma Industria Ticino; Beatrice Fasana, CEO di Sandro Vanini SA, vicepresidente del Consiglio SUPSI e membro del Consiglio dei Politecnici federali; e Ivano Dandrea, CEO del Gruppo Multi.
Tra esperienze imprenditoriali e riflessioni strategiche, il confronto affronterà alcune delle principali trasformazioni che interessano il tessuto economico locale: dall'intelligenza artificiale alla valorizzazione del capitale umano, dal passaggio generazionale alla responsabilità sociale d'impresa. Al centro anche il rapporto tra profitto ed etica, nella convinzione che competitività economica e attenzione alle persone siano dimensioni complementari per uno sviluppo sostenibile e duraturo.
L'Accademia dell'Imprenditore Responsabile
Durante la serata sarà presentata l'Accademia dell'Imprenditore Responsabile, progetto orientato alla promozione di una cultura d'impresa ispirata ai principi della dignità della persona, della solidarietà, della sussidiarietà e della responsabilità individuale.
«L'impresa crea ricchezza. L'imprenditore crea futuro»: è il messaggio che accompagna UCIT Forum 2026 e che sintetizza una visione dell'imprenditoria in cui innovazione, risultati economici e responsabilità verso la collettività contribuiscono a costruire nuove opportunità per il Canton Ticino.
L'incontro si concluderà con un momento di networking e apericena. Il programma completo e le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito ufficiale: ucit.ch/ucit-forum-2026.