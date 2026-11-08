Il confronto sul futuro dell'imprenditoria ticinese

Le novità dell'Associazione e il calendario 2027

Mirko Lunardon, segretario generale UCIT e CEO di manthea.ch, illustrerà l'evoluzione dell'Associazione nel corso del 2026, le principali innovazioni digitali a favore della Community UCIT e il nuovo calendario 2027, che contiene già i prossimi appuntamenti pensati per rafforzare la centralità dell'imprenditore e il ruolo della comunità associativa nello sviluppo del territorio. Uno spazio dedicato alle prospettive future e alle iniziative con cui UCIT intende consolidare il proprio contributo al tessuto imprenditoriale ticinese.

Il Forum proseguirà con l'intervento di contesto di Maurizio Dallocchio, professore ordinario di Corporate Finance all'Università Bocconi e past dean della SDA Bocconi School of Management, chiamato a offrire una prospettiva accademica sui temi dell'incontro e a introdurre il confronto tra i protagonisti del mondo imprenditoriale.