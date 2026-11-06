Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»

Nel marzo 2024, gli svizzeri hanno approvato l'introduzione della 13esima rendita AVS, che sarà versata per la prima volta nel dicembre 2026. Per finanziarla parzialmente, la Confederazione propone un aumento dell'imposta sul valore aggiunto. Se il decreto federale otterrà la doppia maggioranza di popolo e Cantoni, dal 1° gennaio 2028 l'aliquota normale passerà dall'8,1% all'8,5% e quella speciale dal 3,8% al 4%. L'aliquota ridotta resterà invariata al 2,6%.