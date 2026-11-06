Nasce la Conferenza svizzera di diritto penale minorile

In veste di organo specialistico, essa è aggregata alla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e collabora come organizzazione partner con l'Associazione svizzera dei giudici dei minorenni (ASGM). La fondazione dell'organismo si è tenuta nell'ambito di una riunione di quest'ultima associazione.

Del comitato direttivo fanno parte, per un mandato di due anni, rappresentanti dei Cantoni di Berna, Turgovia, Zugo, Svitto, Friburgo e Ginevra. I prossimi passaggi prevedono l'istituzione di un segretariato generale e la definizione delle priorità operative.