Swatch reinventa i cantoni: ecco la collezione con... 27 stemmi
Il produttore di orologi vuole celebrare la creatività e presenta gli stemmi cantonali in modo insolito. E anche per acquistare gli orologi bisogna essere creativi
Il produttore di orologi vuole celebrare la creatività e presenta gli stemmi cantonali in modo insolito. E anche per acquistare gli orologi bisogna essere creativi
SVIZZERA - La nuova collezione «What if …?» di Swatch offre 27 diversi modelli, ognuno dei quali rappresenta un cantone. Ma come? I cantoni non sono solo 26? Non per Swatch. La collezione si chiama infatti «What if … 27 Cantons?»
Il 27° cantone «è un’utopia propria di Swatch, in cui tutto è possibile», spiega il produttore di orologi. Non dovrebbe rappresentare un cantone fisico, bensì un «atteggiamento mentale pieno di gioia di vivere, provocazione positiva, fantasia, entusiasmo ed emozioni». Di conseguenza, anche i design degli altri 26 orologi cantonali sono un po' diversi dalla tradizione.
Dalla papera di gomma al ciuccio
Una papera di gomma scivola nello stagno inclinato sullo stemma di Zurigo. Il rosso e il blu dello stemma ticinese sono tenuti insieme da una cerniera lampo. In mezzo si intravede appena un petto peloso. La chiave sullo stemma di Obvaldo è un ciuccio. Gli stemmi di tutti i cantoni, su questi orologi, appaiono un po’ insoliti.
Il 27° cantone è invece rappresentato da un pappagallo con gamba di legno e una benda sull’occhio. È stato presentato per la prima volta all’EXPO.02 nel 2002. Il cantone in questione dovrebbe essere «un mondo pieno di idee inaspettate» che «ci ispira a fare le cose in modo diverso, semplicemente perché è più divertente». Questo credo ha probabilmente ispirato anche i design degli stemmi degli altri cantoni.
Difficili da acquistare (per ora)
Anche il modo in cui si può acquistare un orologio della collezione è piuttosto insolito. Gli orologi "cantonali" sono infatti disponibili inizialmente in esclusiva presso lo Swatch Drive-Thru a Bienne. E non è tutto: si riceve solo l’orologio del cantone di cui si può mostrare la relativa targa.
Non deve però essere una targa vera – se ne può anche inventare una. E questa regola è particolarmente utile se si vuole acquistare l’orologio del 27° cantone. Il prezzo? Secondo il sito web, ognuno dei modelli costa 100 franchi.