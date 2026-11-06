Swatch reinventa i cantoni: ecco la collezione con... 27 stemmi

Dalla papera di gomma al ciuccio

Una papera di gomma scivola nello stagno inclinato sullo stemma di Zurigo. Il rosso e il blu dello stemma ticinese sono tenuti insieme da una cerniera lampo. In mezzo si intravede appena un petto peloso. La chiave sullo stemma di Obvaldo è un ciuccio. Gli stemmi di tutti i cantoni, su questi orologi, appaiono un po’ insoliti.

Il 27° cantone è invece rappresentato da un pappagallo con gamba di legno e una benda sull’occhio. È stato presentato per la prima volta all’EXPO.02 nel 2002. Il cantone in questione dovrebbe essere «un mondo pieno di idee inaspettate» che «ci ispira a fare le cose in modo diverso, semplicemente perché è più divertente». Questo credo ha probabilmente ispirato anche i design degli stemmi degli altri cantoni.