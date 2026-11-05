Fibra ottica, la disputa con la COMCO è costata 500 milioni a Swisscom

Molti collegamenti bloccati

Durante il procedimento, Swisscom aveva proseguito l'espansione della rete, ma le restrizioni imposte dalla COMCO hanno impedito per un certo periodo l'attivazione di 500'000 collegamenti realizzati con la nuova architettura. Molti sono stati successivamente modificati. Alla fine di settembre risultavano ancora bloccati 160'000 collegamenti, di cui 20'000 sono attualmente in fase di adeguamento. Parallelamente, Swisscom ha realizzato altri 600'000 collegamenti con linee dirette verso le singole abitazioni, una soluzione più costosa rispetto alla struttura ad albero. Secondo Aeschlimann, queste operazioni hanno generato circa 500 milioni di franchi di costi supplementari dal 2022.

Ricorso COMCO non ancora deciso

La sentenza del Tribunale amministrativo federale non è ancora definitiva: la COMCO potrebbe impugnarla davanti al Tribunale federale, ma non ha ancora deciso se farlo. «Spero che la COMCO non porti avanti il ricorso», ha affermato Aeschlimann, sottolineando che Swisscom potrebbe così ampliare la rete più rapidamente e a costi inferiori. Una volta chiarita la situazione giuridica, il gruppo definirà tempi e modalità per attivare i restanti 140'000 collegamenti bloccati. Il CEO ha inoltre ribadito l'intenzione di adottare la struttura ad albero anche per i nuovi collegamenti, una soluzione che considera più economica e vantaggiosa per l'espansione della fibra ottica in Svizzera.