«La nostra strategia funziona»

«Negli ultimi decenni, la BNS ha affrontato numerose crisi che hanno minacciato la stabilità dei prezzi. (...) La BNS ha adempiuto al proprio mandato: garantire la stabilità dei prezzi nel medio termine. Ciò dimostra che la nostra strategia di politica monetaria funziona in situazioni molto diverse», ha affermato Schlegel oggi in occasione dell'evento "The SNB and its Watchers" a Zurigo, stando al testo del suo discorso.