«La nostra strategia funziona»
Il presidente della BNS promuove la politica monetaria dell'istituto centrale. La stabilità dei prezzi è stata mantenuta nonostante le numerose crisi attraversate
ZURIGO - In un contesto caratterizzato da un aumento dell'inflazione, il presidente della Banca nazionale svizzera (BNS) Martin Schlegel traccia un bilancio positivo della politica monetaria condotta finora. Nonostante le numerose crisi, negli ultimi anni la BNS è riuscita a mantenere la stabilità dei prezzi.
«Negli ultimi decenni, la BNS ha affrontato numerose crisi che hanno minacciato la stabilità dei prezzi. (...) La BNS ha adempiuto al proprio mandato: garantire la stabilità dei prezzi nel medio termine. Ciò dimostra che la nostra strategia di politica monetaria funziona in situazioni molto diverse», ha affermato Schlegel oggi in occasione dell'evento "The SNB and its Watchers" a Zurigo, stando al testo del suo discorso.
La stabilità dei prezzi è raggiunta se l'inflazione si attesta tra lo 0 e il 2%, secondo la definizione della BNS. «È l'intervallo entro il quale intendiamo mantenere l'aumento dei prezzi nel medio termine», ha ricordato il presidente.
«L'utilizzo di un intervallo anziché di un valore obiettivo ci consente di tollerare fluttuazioni del tasso di inflazione, il che riveste particolare importanza per una piccola economia aperta che spesso deve affrontare shock esterni», ha spiegato Schlegel.
Il presidente ha citato l'esempio delle decisioni di politica monetaria adottate a seguito della pandemia di coronavirus: «Quando l'inflazione ha iniziato a crescere nel 2021, la prima reazione della BNS è stata quella di ridurre gli acquisti di valuta estera». L'apprezzamento del franco ha così permesso di frenare l'inflazione importata.
«Per contrastare ulteriormente le pressioni inflazionistiche, nel giugno 2022 abbiamo iniziato ad aumentare il tasso di riferimento», ha proseguito Schlegel. «Inoltre, nella seconda metà del 2022 abbiamo iniziato a vendere valuta estera. Alla fine del 2023 ne avevamo venduta per 161 miliardi di franchi, un importo pari a quasi il 20% del PIL. Il conseguente apprezzamento del franco ha contribuito a frenare ulteriormente l'inflazione importata».
Nel giugno 2023, il tasso di riferimento della BNS ha raggiunto l'1,75%, con un aumento complessivo di 250 punti base in un anno. «L'inflazione è stata riportata all'interno della fascia di stabilità dei prezzi», ha commentato con soddisfazione Schlegel.
La BNS comunicherà la propria decisione sul tasso di riferimento, attualmente fissato allo 0%, il prossimo 10 dicembre. Nonostante l'improvviso aumento dell'inflazione, questa rimane, con l'1,5% registrato in ottobre, all'interno della fascia definita dalla BNS come stabilità dei prezzi.