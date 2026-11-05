La mafia turca fa paura in Svizzera: «Sparatorie in strada»
Estorsioni, traffico di droga e armi vendute su Telegram: i gruppi criminali sono attivi soprattutto nella regione di Basilea. Fedpol: «La sicurezza pubblica è a rischio».
BASILEA - Un nuovo gruppo mafioso curdo-turco si è stabilito in Svizzera. La formazione, chiamata "Tolhildan", traffica armi e droga, come ha riferito la radio SRF giovedì. Il gruppo recluta tramite i social media, commercia armi e collabora con una nota gang tedesca.
Il capo della Polizia criminale federale Markus Gisin ha dichiarato nella trasmissione "Heute Morgen" della radio svizzera che questa mafia, come altri gruppi simili, è attiva nel racket delle estorsioni, nei giochi d'azzardo illegali, nel traffico di stupefacenti, nel traffico di armi e in tutto ciò che è «all'ordine del giorno» nella criminalità organizzata.
Un problema, secondo Gisin, sono le faide con i rivali. «La sicurezza nello spazio pubblico è messa a rischio in quanto i conflitti vengono talvolta risolti in pubblico con armi da fuoco», ha detto Gisin. «Tuttavia, i gruppi non agiscono contro persone qualsiasi, ma in realtà mirano ai loro concorrenti».
Secondo SRF, la formazione è attiva da circa due anni soprattutto nella regione di Basilea. I membri, alcuni dei quali sarebbero vicini all'organizzazione clandestina Partito dei lavoratori del Kurdistan, posano sui social media con auto costose e pistole. Secondo SRF, tramite canali sul servizio di messaggistica Telegram vengono vendute armi. L'offerta comprende pistole stampate in 3D, ma anche kalashnikov e mitragliatrici.
Fedpol parte da un numero basso
Secondo l'inchiesta di SRF, "Tolhildan" collabora con il gruppo "Daltons", ritenuto responsabile in Germania di attentati contro esercizi commerciali.
L'Ufficio federale di polizia (Fedpol) attualmente stima che Tolhildan conti un numero basso a due cifre di persone con legami con la Svizzera, «che almeno temporaneamente hanno operato sotto questo nome». In Svizzera si tratta «finora di una struttura relativamente dinamica, che cambia sporadicamente sia la composizione del personale sia il nome», ha dichiarato Fedpol su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA. Queste persone agiscono dunque oltre confine e collaborano con altri attori criminali.
Il gruppo "Daltons"/"Daltonlar" ha una struttura gerarchica ed è fortemente organizzato almeno a livello di leadership. Secondo Fedpol, è presente in numerosi Paesi ed è attivo in diversi settori criminali. Parte delle attività si basa sul principio del "Crime as a Service", ovvero l'esecuzione di atti criminali su commissione di terzi. Attualmente Fedpol stima che un numero basso a due cifre di persone con legami con la Svizzera si muova almeno nell'orbita dei Daltonlar o sostenga questo gruppo.