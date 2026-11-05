La mafia turca fa paura in Svizzera: «Sparatorie in strada»

Un problema, secondo Gisin, sono le faide con i rivali. «La sicurezza nello spazio pubblico è messa a rischio in quanto i conflitti vengono talvolta risolti in pubblico con armi da fuoco», ha detto Gisin. «Tuttavia, i gruppi non agiscono contro persone qualsiasi, ma in realtà mirano ai loro concorrenti».

Secondo SRF, la formazione è attiva da circa due anni soprattutto nella regione di Basilea. I membri, alcuni dei quali sarebbero vicini all'organizzazione clandestina Partito dei lavoratori del Kurdistan, posano sui social media con auto costose e pistole. Secondo SRF, tramite canali sul servizio di messaggistica Telegram vengono vendute armi. L'offerta comprende pistole stampate in 3D, ma anche kalashnikov e mitragliatrici.