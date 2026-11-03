«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»

Merlini approfondisce poi la sua posizione sul tema dell'accoglienza: «Ho parlato di seconda generazione perché penso che il rispetto e la riconoscenza verso il posto che ha accolto la propria famiglia siano importanti. Non volevo mettere tutti nello stesso calderone. Chi è nato e cresciuto qui non deve sentirsi ospite a vita. E il rispetto lo devono tutti, anche quelli con il bisnonno nato in Piazza Grande. Ci sono tantissime persone di origine straniera che lavorano, rispettano le regole e contribuiscono al nostro Paese. Proprio per questo bisogna distinguere chi si comporta bene da chi si comporta male. Ognuno risponde delle proprie azioni, secondo la legge».

Arriva quindi al cuore della questione: «Non incito al razzismo. Chiedo rispetto. Mi sembra una richiesta abbastanza normale, senza bisogno di scriverci una tesi. Sono stato municipale e responsabile della polizia. Certe situazioni le ho viste da vicino, non dal divano. Di abusi e comportamenti intollerabili ce ne sono già troppi. Non voglio che Locarno si abitui al degrado e ai problemi di certe periferie di Milano».