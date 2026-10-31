Tutti al crematorio: «In alcuni casi è una vera mancanza di rispetto»

Semmai la butti sull'ironia. È vero che a te piacciono le battute sulla morte?

«Piacere è un parolone. Però sdrammatizzo. Ogni tanto affermo che "ogni giorno che passa si avvicina la cassa". In un recente funerale di un Cereghetti mi sono permesso di dire che se tutti i Cereghetti del Mendrisiotto fossero parenti ci servirebbe uno stadio per fare il funerale. Non sono mai offensivo comunque».

Sappiamo che grazie alla tua umanità sei molto gettonato per le celebrazioni funebri, anche per defunti di altre parrocchie. Non ti senti una specie di "don Funerale"?

«È vero che sono richiesto. Partecipo, concelebro, se c'è bisogno suono l'organo. Ma non mi sento nessuno. C'è ad esempio don Donato Brianza di Gordola che è molto più in gamba di me. Ha tanta empatia. Solo che è più riservato e non fa interviste...»