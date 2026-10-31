BIASCA
Il Centro di Biasca lancia Isabella e Finazzi verso il Gran Consiglio
Le candidature sono state ratificate alla presenza del Consigliere di Stato De Rosa
IL CENTRO SEZIONE DI BIASCA
Fonte Il Centro - sezione di Biasca
Il Centro di Biasca lancia Isabella e Finazzi verso il Gran Consiglio
Le candidature sono state ratificate alla presenza del Consigliere di Stato De Rosa
BIASCA - La sezione di Biasca del Centro ha designato i suoi due candidati al Gran Consiglio per la legislatura 2027-2031. I nomi sono stati ratificati domenica 25 ottobre dall'assemblea riunita all'Auditorium di Biasca, in una sala gremita e alla presenza del Consigliere di Stato Raffaele De Rosa.
Si tratta di Claudio Isabella, 37 anni, papà di Ethan, gran consigliere uscente e di professione dirigente regionale OCST, e di Andrea Finazzi, padre di due figlie, impiegato nel reparto contabilità dell'Azienda Elettrica Ticinese.
Le elezioni cantonali, lo ricordiamo, sono previste l'11 aprile 2027.
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