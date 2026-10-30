Donna ammanettata a Camignolo, il PLR difende gli agenti: «Serve coraggio istituzionale»

Il video dell'arresto di una donna, placcata e ammanettata con la forza, era diventato virale e aveva fatto discutere. Come reso noto lo scorso marzo, la donna aveva poi denunciato i due poliziotti. Oggi il Ministero pubblico ha comunicato l’emanazione di due decreti d’accusa per il reato di abuso di autorità.

Secondo il PLR, la vicenda «rischia di trasmettere un messaggio profondamente sbagliato a chi, ogni giorno, garantisce la sicurezza dei cittadini, spesso intervenendo in situazioni difficili, imprevedibili e potenzialmente pericolose. Il rispetto dello Stato di diritto è un principio irrinunciabile, così come la presunzione d’innocenza.