Sorte, a novembre si apre il cantiere del vallo di protezione
L'apertura del cantiere segna l'inizio della rinascita per Lostallo, grazie anche a un forte sostegno istituzionale e privato
LOSTALLO - A oltre due anni dalla tragedia del 21 giugno 2024, a Sorte prendono il via i lavori per la costruzione del vallo di protezione sulla sponda destra della frazione di Lostallo, devastata dal nubifragio che ha distrutto abitazioni e infrastrutture e spezzato tre vite. Il cantiere si aprirà nei prossimi giorni.
L'opera, annuncia il Municipio di Lostallo, deve proteggere l'insediamento dal materiale che potrebbe scendere dalla Val Molera lungo il Rià de la Molera e creare le condizioni necessarie per ripristinare l'abitabilità della zona. Per realizzarla l'Assemblea comunale ha stanziato un credito complessivo di 6,2 milioni di franchi. La conclusione dei lavori principali è prevista per settembre 2027.
Secondo il Municipio non si tratta soltanto di un'opera di protezione, ma di un intervento essenziale per il futuro di Sorte e per la possibilità di ricostruire, su basi di sicurezza adeguate, ciò che l'alluvione ha profondamente compromesso.
Investimenti pubblici e privati
A fronte dell'investimento sono previsti contributi dalla Confederazione, dal Cantone, dalla Catena della Solidarietà e dalla Mobiliare. L'assicuratore partecipa con 340'000 franchi. «Come cooperativa, la Mobiliare si impegna a favore della società e si assume responsabilità che vanno oltre l'attività assicurativa, anche attraverso la prevenzione dei pericoli naturali. Quanto accaduto a Lostallo nel giugno 2024 ha mostrato quanto sia importante investire nella prevenzione. Con il nostro contributo di 340'000 franchi vogliamo aiutare a proteggere meglio la popolazione e le infrastrutture di Sorte da futuri eventi naturali», afferma Michele Masdonati, agente generale della Mobiliare a Bellinzona.
Sulla base dei contributi attesi, l'onere a carico del Comune è stimato attorno al milione di franchi: un sostegno che, osserva il Municipio, riduce sensibilmente il peso finanziario per Lostallo e dimostra il valore della solidarietà istituzionale e privata.
Guardare al futuro, senza dimenticare il passato
L'esecutivo sottolinea inoltre che portare avanti un progetto di questa complessità in tempi relativamente brevi, attraverso le procedure cantonali e federali, è stato possibile grazie al lavoro di squadra di autorità cantonali e comunali, uffici federali e cantonali, progettisti, proprietari dei terreni e imprese coinvolte, ai quali va il ringraziamento del Municipio.
Il 21 giugno 2024, ricorda infine l'esecutivo, «resterà una ferita profonda nella memoria di Lostallo»: le tre vite perdute e le conseguenze della catastrofe non potranno essere dimenticate. Con l'apertura del cantiere si passa però dalle intenzioni ai fatti. La strada della ricostruzione richiede ancora impegno, ma il vallo rappresenta un investimento concreto nella sicurezza del territorio e una tappa fondamentale per creare nuove prospettive per la frazione.