Sorte, a novembre si apre il cantiere del vallo di protezione

Secondo il Municipio non si tratta soltanto di un'opera di protezione, ma di un intervento essenziale per il futuro di Sorte e per la possibilità di ricostruire, su basi di sicurezza adeguate, ciò che l'alluvione ha profondamente compromesso.

Investimenti pubblici e privati

A fronte dell'investimento sono previsti contributi dalla Confederazione, dal Cantone, dalla Catena della Solidarietà e dalla Mobiliare. L'assicuratore partecipa con 340'000 franchi. «Come cooperativa, la Mobiliare si impegna a favore della società e si assume responsabilità che vanno oltre l'attività assicurativa, anche attraverso la prevenzione dei pericoli naturali. Quanto accaduto a Lostallo nel giugno 2024 ha mostrato quanto sia importante investire nella prevenzione. Con il nostro contributo di 340'000 franchi vogliamo aiutare a proteggere meglio la popolazione e le infrastrutture di Sorte da futuri eventi naturali», afferma Michele Masdonati, agente generale della Mobiliare a Bellinzona.