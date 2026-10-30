A9, chiusure notturne tra Como e Chiasso: giorni, orari e deviazioni

Il tratto tra Como Centro e Chiasso, in direzione Chiasso e Svizzera, sarà invece chiuso nelle notti di venerdì 6 e sabato 7 novembre, dalle 23 alle 6, e dalle 22 di domenica 8 alle 5 di lunedì 9 novembre. Durante queste chiusure lo svincolo di Como Centro sarà inoltre inaccessibile in entrata in entrambe le direzioni.

Chi viaggia verso la Svizzera dovrà uscire obbligatoriamente a Como Centro e percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino alla dogana cittadina. Lo stesso itinerario è consigliato a chi avrebbe dovuto imboccare l’autostrada a Como Centro verso Chiasso.