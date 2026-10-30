A9, chiusure notturne tra Como e Chiasso: giorni, orari e deviazioni
Interventi programmati per la manutenzione delle gallerie porteranno a modifiche temporanee della viabilità e deviazioni obbligatorie.
CHIASSO / COMO - Chiusure notturne in programma sulla A9 Lainate-Como-Chiasso per consentire le attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. I provvedimenti interesseranno prima il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate, poi quello tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera.
Nelle notti di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 novembre, dalle 22 alle 5, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate. Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, i conducenti dovranno proseguire sulla viabilità ordinaria verso Lainate e Milano, per poi rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.
Il tratto tra Como Centro e Chiasso, in direzione Chiasso e Svizzera, sarà invece chiuso nelle notti di venerdì 6 e sabato 7 novembre, dalle 23 alle 6, e dalle 22 di domenica 8 alle 5 di lunedì 9 novembre. Durante queste chiusure lo svincolo di Como Centro sarà inoltre inaccessibile in entrata in entrambe le direzioni.
Chi viaggia verso la Svizzera dovrà uscire obbligatoriamente a Como Centro e percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino alla dogana cittadina. Lo stesso itinerario è consigliato a chi avrebbe dovuto imboccare l’autostrada a Como Centro verso Chiasso.
Per chi da Como Centro è diretto verso Lainate, nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 novembre sarà necessario entrare in A9 a Turate. Nella stessa notte, infatti, dalle 22 alle 6, sarà chiuso verso Lainate anche il tratto tra Fino Mornasco e Turate. Nelle due notti successive, tra sabato 7 e domenica 8 e tra domenica 8 e lunedì 9 novembre, sarà invece possibile entrare a Fino Mornasco.