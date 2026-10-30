Il weekend si porta via qualche grado
Temperature in discesa a partire da domenica. Le notti tra il weekend e l'inizio di settimana prossima saranno in particolare piuttosto fredde
LUGANO - Non si può certamente parlare di freddo che arriva, quello sarà ─ almeno per qualche giorno ─ "pane" per altre regioni, che vivranno un calo termico piuttosto brusco con l'inizio del prossimo mese. Tuttavia, anche in Ticino il voltar di pagina del calendario si porterà via qualche grado dalle nostre giornate che, anche negli scorsi giorni, hanno a più riprese sfiorato la soglia dei 20 gradi.
Le previsioni di MeteoSvizzera per la prossima settimana annunciano massime attorno ai 12-13 gradi e minime che scenderanno attorno ai 6-7 gradi.
Un poco più rigide saranno tuttavia le notti tra il fine settimana e lunedì, dove le colonnine in pianura potranno scendere fino a toccare i 4 gradi, convincendo anche i più nostalgici dell'estate sulla necessità di aggiungere uno strato al piumone.
Niente nubi all'orizzonte
Se le temperature cambieranno registro, adeguandosi a valori che sono in linea con la media del periodo ─ e già questo, considerando il trend di questo 2026, è una notizia ─ lo stesso non farà invece il tempo. Il bollettino sulla prossima settimana mostra infatti ben poche nuvole all'orizzonte. E quelle poche saranno in ogni caso scariche di pioggia.
In altre parole: toccherà forse mettersi una felpa un po' più pesante ma l'ombrello potrà continuare a restarsene a casa.