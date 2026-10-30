Il weekend si porta via qualche grado

Un poco più rigide saranno tuttavia le notti tra il fine settimana e lunedì, dove le colonnine in pianura potranno scendere fino a toccare i 4 gradi, convincendo anche i più nostalgici dell'estate sulla necessità di aggiungere uno strato al piumone.

Niente nubi all'orizzonte

Se le temperature cambieranno registro, adeguandosi a valori che sono in linea con la media del periodo ─ e già questo, considerando il trend di questo 2026, è una notizia ─ lo stesso non farà invece il tempo. Il bollettino sulla prossima settimana mostra infatti ben poche nuvole all'orizzonte. E quelle poche saranno in ogni caso scariche di pioggia.