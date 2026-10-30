Boom di nuove imprese in Ticino

Il Cantone cerca un giurista

Per rispondere a queste esigenze, l'Ufficio del registro di commercio ha aperto un concorso per l'assunzione di un giurista. La persona selezionata dovrà trattare autonomamente pratiche d'iscrizione complesse, coordinare e supervisionare le procedure d'iscrizione d'ufficio e fornire supporto giuridico ai collaboratori e all'utenza. La funzione richiede conoscenze specialistiche nel diritto societario e del registro di commercio, capacità di analisi, autonomia decisionale, rigore e senso di responsabilità.



Il posto è oggetto del bando di concorso 148-26. Le candidature devono essere presentate entro il 23 novembre 2026.