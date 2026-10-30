Boom di nuove imprese in Ticino
Le nuove iscrizioni al registro di commercio han fatto registrare un +9,3% nei primi nove mesi del 2026. Il Cantone cerca un giurista
BELLINZONA - Il Ticino è la grande regione svizzera che ha registrato la crescita più marcata delle nuove imprese nei primi nove mesi del 2026. Tra gennaio e settembre, le iscrizioni al registro di commercio sono aumentate del 9,3%, ben oltre la media nazionale. Un incremento che comporta più pratiche e verifiche per l'Ufficio cantonale del registro di commercio, già confrontato con nuove responsabilità introdotte dal diritto federale. Per far fronte a queste esigenze, il Cantone cerca un giurista.
Secondo l'analisi dell'Institut für Jungunternehmen (IFJ), nei primi nove mesi del 2026 in Svizzera sono state iscritte 41'716 nuove imprese, il 2,1% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
Oltre 21mila pratiche in un anno
Il registro di commercio rende pubbliche le informazioni essenziali sulle imprese, sulla loro organizzazione e sui loro rappresentanti, contribuendo alla sicurezza giuridica dei rapporti commerciali.
Nel 2025, ultimo anno per il quale sono disponibili dati completi, l'Ufficio ticinese ha trattato 21'843 pratiche. Con 43'459 enti giuridici iscritti, il Cantone occupava il sesto posto a livello nazionale. La crescita registrata nel 2026 si aggiunge dunque a un volume di lavoro già considerevole.
Negli ultimi anni, le modifiche alla legislazione federale hanno ampliato i compiti degli uffici cantonali, rendendo più complesse le procedure. Particolare attenzione è richiesta per le procedure avviate d'ufficio e per le misure contro gli abusi in ambito fallimentare, anche sulla base delle nuove segnalazioni delle autorità fiscali.
A queste attività si aggiungono quelle legate all'introduzione del Registro svizzero per la trasparenza, destinato a rendere più trasparenti le informazioni sui titolari effettivi delle persone giuridiche. Compiti che richiedono competenze giuridiche specialistiche, aggiornamento normativo costante e capacità di valutazione.
Il Cantone cerca un giurista
Per rispondere a queste esigenze, l'Ufficio del registro di commercio ha aperto un concorso per l'assunzione di un giurista. La persona selezionata dovrà trattare autonomamente pratiche d'iscrizione complesse, coordinare e supervisionare le procedure d'iscrizione d'ufficio e fornire supporto giuridico ai collaboratori e all'utenza. La funzione richiede conoscenze specialistiche nel diritto societario e del registro di commercio, capacità di analisi, autonomia decisionale, rigore e senso di responsabilità.
Il posto è oggetto del bando di concorso 148-26. Le candidature devono essere presentate entro il 23 novembre 2026.