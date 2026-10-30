Locarno, preventivo in rosso di 1,85 milioni

Le analisi per contenere i costi da parte dell'esecutivo, si legge nel comunicato, proseguono. I risultati troveranno spazio all'interno del Piano finanziario che sarà pubblicato nei prossimi mesi. «Per quel che riguarda i preventivi 2027, sulla base delle motivate esigenze dei singoli servizi e delle richieste della Cittadinanza, si è evitato di impostare riduzioni generalizzate che rischierebbero di ripercuotersi sulla qualità e sull’accessibilità delle prestazioni offerte alla popolazione».

Gli investimenti

Capitolo investimenti. Il conto prevede uscite lorde per 27,38 milioni di franchi, a fronte di entrate attese per 7,24 milioni di franchi. L’onere netto ammonta quindi a 20,14 milioni di franchi, contro i 16,44 del Preventivo 2026. Una parte consistente del programma riguarda crediti già votati o Messaggi municipali già licenziati; relativi a opere che interessano diversi ambiti: dagli immobili alle strade e alle piazze, fino agli interventi sul territorio e agli investimenti in beni e infrastrutture. Citiamo ad esempio la realizzazione della Nouvelle Belle Époque, la ristrutturazione della scuola elementare a Solduno e la manutenzione delle strade e degli stabili.