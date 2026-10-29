Un po' ticinese, un po' croato: Aaron punta al top

«A lungo ho fatto golf ad alto livello - ha raccontato proprio il quasi 25enne - anche se con lo sci ho sempre avuto un certo feeling, visto che papà ha anche la scuola a Carì. Ho fatto qualche gara qui e là però senza troppa pressione: con le prove internazionali ho infatti cominciato tardi, avevo già 19 anni. E a quel punto pensare di gareggiare con la Svizzera era impossibile: a quell’età per Swiss Ski sei comprensibilmente vecchio. Una volta “uscito” dagli Juniores diventa molto complicato poter rientrare nei ranghi della nazionale. Quindi, per non perdere tempo, abbiamo deciso di cominciare subito con la Croazia. All’inizio era chiaramente una via un po’ più semplice per trovare spazio».

Non c’è stata nessuna minaccia da parte di tua mamma?

«No, no, nessuna imposizione. È stata una mia scelta. Magari un po’ impulsiva, ma ora ne sono soddisfatto: finora è andata benissimo».