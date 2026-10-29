Cerca e trova immobili
Segnalaci
SCI ALPINO

Un po' ticinese, un po' croato: Aaron punta al top

Aaron Pedimina, da Claro alle sfide con i big: «Una bandiera svizzera in caso di top-3? Cominciamo a salirci, sul podio»
Un po' ticinese, un po' croato: Aaron punta al top
Aaron Pedimina
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+3
Un po' ticinese, un po' croato: Aaron punta al top
Aaron Pedimina, da Claro alle sfide con i big: «Una bandiera svizzera in caso di top-3? Cominciamo a salirci, sul podio»
«A lungo ho fatto golf ad alto livello, poi a 19 anni il cuore ha vinto sulla testa».
SPORT: Risultati e classifiche

CLARO - Uno sciatore “made in Ticino” al cancelletto di partenza nelle prossime gare della Coppa del Mondo di sci? Lo abbiamo. È Aaron Pedimina, nato a Bellinzona nel 2001 e cresciuto a Claro. Particolarità, del “nostro”, è che non gareggia con indosso la tuta rossa e bianca di Swiss Ski ma con quella a scacchi della Croazia, scelta approfittando del doppio passaporto “ereditato” grazie alle origini della madre.

Solo una scorciatoia? Non proprio, perché la vita sportiva di Aaron è stata tutto fuorché lineare. 

«A lungo ho fatto golf ad alto livello - ha raccontato proprio il quasi 25enne - anche se con lo sci ho sempre avuto un certo feeling, visto che papà ha anche la scuola a Carì. Ho fatto qualche gara qui e là però senza troppa pressione: con le prove internazionali ho infatti cominciato tardi, avevo già 19 anni. E a quel punto pensare di gareggiare con la Svizzera era impossibile: a quell’età per Swiss Ski sei comprensibilmente vecchio. Una volta “uscito” dagli Juniores diventa molto complicato poter rientrare nei ranghi della nazionale. Quindi, per non perdere tempo, abbiamo deciso di cominciare subito con la Croazia. All’inizio era chiaramente una via un po’ più semplice per trovare spazio».

Non c’è stata nessuna minaccia da parte di tua mamma?
«No, no, nessuna imposizione. È stata una mia scelta. Magari un po’ impulsiva, ma ora ne sono soddisfatto: finora è andata benissimo».

Ma perché, se già ti misuravi ad alto livello, a un certo punto hai lasciato il golf per puntare sullo sci? Sinner ha fatto la scelta contraria sottolineando che, a parità di allenamento, sulla neve avrebbe potuto controllare meno particolari nella prestazione.
«Bella domanda. Semplicemente, a me lo sci piaceva più dell’altro sport. Il golf in questo caso. La passione mi ha spinto ad andare nella direzione presa. Cuore più che testa».

Golf-sci: com’è cambiata la tua vita?
«Sono sempre in giro, molto più di prima, quando ero impegnato con mazze e palline. In più ora serve molto più tempo per concentrarsi sulla palestra, sulla parte mentale, sugli allenamenti in pista… e quindi diventi un atleta a tutti gli effetti. C'è tanto lavoro da fare».

Non basta indossare la tuta, prendere gli sci…
«Sulle piste ci sei spesso, ma tutto il resto ti porta via tanto tempo. La palestra appunto, qualche sessione con il mental coach per preparare anche la testa, la fisioterapia… durante l’inverno sei sempre in giro».

Lavorare con Swiss Ski ti avrebbe portato ad avere altri ritmi?
«Non so esattamente come lavora la federazione svizzera, ma credo che bene o male i giri siano simili. L’unica differenza, forse, è che in Croazia, dove vado anche perché ho famiglia, hanno un comprensorio sciistico un po’ piccolino. Per questo gli allenamenti non sono solo lì. Io passo gran parte del mio tempo sulle montagne del Bergamasco con un team privato, poi giro per l’Europa: Svizzera, Italia, Austria, Germania, Francia, Sud America per la preparazione estiva…».

Svizzero o croato, c’è mai stata un po’ di confusione dentro di te?
«No, mi sento entrambi. Il mio cuore è diviso al 50%».

Gli amici di una vita, quelli con i quali sei cresciuto in Ticino, come hanno preso la tua scelta di gareggiare per la Croazia?
«Non ci sono state battute o prese in giro, quello mai. Devo anzi ammettere che mi hanno sempre sostenuto. Almeno per il momento, vediamo poi cosa accadrà dopo le prime gare», ha aggiunto Aaron ridendo.

Sei tra i 150 del ranking mondiale e con questo hai la possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo con la Croazia. È un traguardo che a 19 anni pensavi di riuscire a tagliare o era più un sogno?
«Tutto parte con i sogni, però l'idea è sempre stata quella di riuscire a competere ai massimi livelli, riuscire ad arrivare in Coppa del Mondo. All'inizio ho provato un po’ a capire il livello generale, fin dove mi sarei potuto spingere, con il passare del tempo ho però cominciato a scalare il ranking e si è fatta sempre più viva la possibilità di “arrivare”».

Guardando al tuo livello attuale, ai risultati che hai ottenuto, fin dove pensi che potrai spingerti nei prossimi anni?
«È difficile da dire. Provo a fare il massimo e, anno dopo anno, ad avvicinare i migliori. Vincere? Anche, quella è l’idea».

Copper Mountain e Beaver Creek sono i primi appuntamenti in CdM. Il Super-G, il Nord America…
«Per cominciare, per poi arrivare fino ai Campionati del Mondo di sci alpino di Crans-Montana del prossimo febbraio, dove dovrei fare super-G, discesa e team event. Ma un passo alla volta. Cominciamo a pensare alla Coppa del Mondo, nella quale debutterò sicuramente con un pettorale altissimo. L’obiettivo è fare subito bene per conquistare così punti e riuscire, entro fine anno, a entrare tra i primi trenta. Sulla gara singola un buon risultato non è impossibile».

Il tuo essere ticinesissimo ti porta anche a essere tifoso di squadre del territorio?
«Il calcio non lo seguo così tanto. L’hockey un po’ di più, anche se ultimamente non sono così appassionato. Mi piace la Formula 1, se devo scegliere un altro sport».

Del quasi debuttante Antonelli, pronto a diventare campione del Mondo. Che sia di buon auspicio…
«La prima gara è una bella incognita. Ci proviamo, vediamo di crescere con il passare delle prove».

Ma in caso di podio, una bandiera della Svizzera potrebbe saltar fuori all’improvviso?
«Non so come siano le regole della federazione croata, non vorrei commettere errori. Facciamo così, cominciamo a salirci sul podio, e a godercelo la prima volta. Poi dalla seconda ci pensiamo».

Prima di scappare per i vari allenamenti: c’è uno sciatore al quale ti ispiri?
«A me piaceva molto Bode Miller. Era davvero un idolo. Non per lo stile, quanto per il suo essere a livello globale. Faceva le cose a modo suo e questo mi ha sempre affascinato». 

Era molto pop.
«Io non potrei. Devo essere molto inquadrato per pensare di fare risultato. Devo concentrarmi, prepararmi nel modo giusto, devo essere tranquillo e rilassato per riuscire ad arrivare alla gara senza stress. Scherzare? Con me, almeno un’ora prima della partenza, non è consentito».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
aaron pediminacoppa del mondocroaziasci alpinoticino
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
2 gior

Aggressione in pieno centro: colpite due donne

Caso Gobbi, licenziati i due agenti della Cantonale
LIVE
CANTONE
17 ore

Caso Gobbi, licenziati i due agenti della Cantonale

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»
LIVE
LEMA
1 gior
56
230

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti
LIVE
SPAGNA
1 gior

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti

Lugano si prepara agli scenari peggiori, ecco chi prenderà il comando
LIVE
LUGANO
19 ore
28
41

Lugano si prepara agli scenari peggiori, ecco chi prenderà il comando

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
2 gior
29
121

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

«Io che ho vissuto il buio»
LIVE
CEVIO
2 gior
2
61

«Io che ho vissuto il buio»

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
67

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?
LIVE
CANTONE / CONFINE
1 gior
8
54

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
3 gior
3
10

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

Ventiquattro uova nel reggiseno fanno scattare un'inchiesta internazionale
LIVE
TURGOVIA
15 ore
6
43

Ventiquattro uova nel reggiseno fanno scattare un'inchiesta internazionale

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo
LIVE
LUCERNA
2 gior
28
70

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo

Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga
LIVE
BELLINZONA
19 ore

Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
4 gior
12
84

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
3 gior
18
21

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
2 gior
119
219

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
10
25

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano

Il guasto ai computer e la decisione fatale al centro di controllo
LIVE
SPAGNA
18 ore

Il guasto ai computer e la decisione fatale al centro di controllo

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
2 gior
16
16

Solduno, un'auto prende fuoco in strada

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura
LIVE
LOCARNO
2 gior
25

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura

«L'impatto violentissimo e poi le urla»: il racconto dei passeggeri sopravvissuti
LIVE
SPAGNA
22 ore

«L'impatto violentissimo e poi le urla»: il racconto dei passeggeri sopravvissuti

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore
LIVE
CANTONE
2 gior
47
181

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
3 gior
54
72

Polizia tartassata dai coatti

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»
LIVE
CANTONE
1 gior
84
204

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»

Don Mino, 90 candeline e una confessione
LIVE
CANTONE
1 gior

Don Mino, 90 candeline e una confessione

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli
LIVE
ITALIA / GERMANIA
1 gior
4
45

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata
LIVE
BIASCA
1 gior

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata

Elon Musk e la proposta indecente agli abitanti di Southaven
LIVE
STATI UNITI
19 ore
7
25

Elon Musk e la proposta indecente agli abitanti di Southaven

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.
LIVE
HI-TECH
2 gior
21
74

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio
LIVE
ISRAELE
1 gior
6
41

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio

Ne basta poca per morire
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
35

Ne basta poca per morire

Camion contro moto sulla cantonale
LIVE
MANNO
17 ore
4
26

Camion contro moto sulla cantonale

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS
LIVE
BELLINZONA/SVIZZERA
2 gior
14
35

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»
LIVE
STATI UNITI
2 gior

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»
LIVE
BRASILE
2 gior
17
62

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
3 gior
40
80

Cosa sta per annunciare Migros?

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?
LIVE
TENNIS
1 gior
10

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?

Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»
LIVE
CANTONE
1 gior
48
27

Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
14
15

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima
LIVE
ARGOVIA
1 gior

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»
LIVE
CANTONE
2 gior
11
44

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»

Figlio del Ticino ma in pista per la Croazia, Aaron alla conquista del mondo
LIVE
SCI ALPINO
4 ore
2
24

Figlio del Ticino ma in pista per la Croazia, Aaron alla conquista del mondo

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
3 gior

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra
LIVE
LUGANO
1 gior
1
21

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra

Il bilancio è sempre più tragico: «I morti sono almeno 68»
LIVE
SPAGNA
20 ore

Il bilancio è sempre più tragico: «I morti sono almeno 68»

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico
LIVE
CANTONE
2 gior
149
160

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»
LIVE
CALCIO
2 gior
5
20

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia
LIVE
HCAP
1 gior
6
59

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia

Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia
LIVE
LUGANO
1 gior

Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia

Sull'uscita dall'atomico «siamo stati effettivamente troppo ottimisti»
LIVE
SVIZZERA
11 ore
8
58

Sull'uscita dall'atomico «siamo stati effettivamente troppo ottimisti»

ULTIME NOTIZIE SPORT
Un dolce sponsor per Swiss-Ski
LIVE
SCI ALPINO
6 min

Un dolce sponsor per Swiss-Ski

Antonelli, il Mondiale è a due punti: domenica può entrare nella storia
LIVE
FORMULA 1
25 min

Antonelli, il Mondiale è a due punti: domenica può entrare nella storia

Chiamatela National Lazzaretto
LIVE
NATIONAL LEAGUE
3 ore
8
7

Chiamatela National Lazzaretto

Meningite, che spavento per Kompany
LIVE
BUNDESLIGA
12 ore
4

Meningite, che spavento per Kompany

Milan preso a schiaffi dal Bologna, la Juve crolla a Genova
LIVE
SERIE A
14 ore
8

Milan preso a schiaffi dal Bologna, la Juve crolla a Genova

«Non riuscivo più a stare in piedi»
LIVE
SUPER LEAGUE
16 ore
6

«Non riuscivo più a stare in piedi»

Il Lugano mette una toppa: arriva Maurer (per due partite)
LIVE
HCL
17 ore
6
19

Il Lugano mette una toppa: arriva Maurer (per due partite)

Shore bianconero fino a fine stagione
LIVE
HCL
19 ore
4
10

Shore bianconero fino a fine stagione

«Tre Slam nell’era di Federer, Nadal e Djokovic: è qualcosa di incredibile»
LIVE
TENNIS
19 ore
20

«Tre Slam nell’era di Federer, Nadal e Djokovic: è qualcosa di incredibile»

Cinque neofiti, un bianconero e un biancoblù chiamati da Cadieux
LIVE
NAZIONALE
20 ore
1

Cinque neofiti, un bianconero e un biancoblù chiamati da Cadieux