Shore bianconero fino a fine stagione

A convincere la dirigenza sono state le prestazioni offerte in questo avvio di campionato. Nelle prime 14 partite, il centro americano ha totalizzato 13 punti (2 gol e 11 assist), garantendo stabilità alla sua linea e mettendo al servizio della squadra la propria esperienza internazionale. «Nick si è adattato molto velocemente alla nostra squadra e alla nostra lega», ha spiegato il General Manager bianconero Janick Steinmann. «Ha confermato di essere un centro molto intelligente e prezioso in ogni situazione di gioco. Il suo QI hockeistico e la sua personalità sono ideali per il nostro gruppo».