Shore bianconero fino a fine stagione
Il centro statunitense ha rinnovato il contratto in scadenza a fine ottobre. Steinmann: «Nick si è adattato molto velocemente. Il QI hockeistico e la sua personalità sono ideali per il nostro gruppo».
LUGANO - Nick Shore vestirà la maglia bianconera fino al termine della stagione. Il Lugano ha infatti annunciato il rinnovo del contratto dell'attaccante statunitense, il cui precedente accordo sarebbe scaduto a fine ottobre.
A convincere la dirigenza sono state le prestazioni offerte in questo avvio di campionato. Nelle prime 14 partite, il centro americano ha totalizzato 13 punti (2 gol e 11 assist), garantendo stabilità alla sua linea e mettendo al servizio della squadra la propria esperienza internazionale. «Nick si è adattato molto velocemente alla nostra squadra e alla nostra lega», ha spiegato il General Manager bianconero Janick Steinmann. «Ha confermato di essere un centro molto intelligente e prezioso in ogni situazione di gioco. Il suo QI hockeistico e la sua personalità sono ideali per il nostro gruppo».