Allenatori sotto pressione, quando la passione per il calcio mette a rischio la salute
Vincent Kompany e Gerardo Seoane hanno dovuto fare un passo indietro, uno dopo l'altro. Il punto con due coach romandi, dalle opinioni diametralmente opposte su un tema un po' tabù.
Vincent Kompany e Gerardo Seoane hanno dovuto fare un passo indietro, uno dopo l'altro. Il punto con due coach romandi, dalle opinioni diametralmente opposte su un tema un po' tabù.
LOSANNA - Essere allenatore di calcio è uno dei mestieri più belli del mondo, ma anche uno dei più difficili. E a volte la passione può presentare un conto salato, soprattutto per la salute. Lo ricordano i recenti episodi che hanno coinvolto Vincent Kompany e Gerardo Seoane, entrambi costretti a fermarsi per problemi fisici a pochi giorni di distanza. Due casi che riportano l'attenzione su un tema di cui nel mondo del calcio si parla ancora poco: la salute degli allenatori.
Il tecnico belga del Bayern Monaco si è accasciato venerdì scorso al centro di allenamento bavarese, dopo aver sofferto di recente di un'infezione virale. Le sue condizioni sono stabili, ma resta sotto osservazione. Anche Gerardo Seoane, allenatore dello Young Boys, è finito in ospedale dopo aver accusato vertigini e un malore. Il club bernese ha comunicato che al tecnico è stata diagnosticata un'infiammazione del nervo vestibolare, che regola l'equilibrio nell'orecchio interno. Dimesso sabato, Seoane potrebbe tornare alla guida della squadra già nel corso della settimana.
Chi conosce bene i rischi legati allo stress della panchina è Didier Tholot. Nel novembre 2023, il tecnico francese del Sion aveva rischiato la vita per un'ostruzione del 99,9% dell'arteria coronaria principale. Un forte dolore durante un allenamento aveva reso necessario un intervento d'urgenza. Da allora, il 62enne ha cambiato il suo modo di lavorare. «Ho trovato un modo di funzionare», ha spiegato domenica, dopo la vittoria della sua squadra contro il Losanna. «Ho uno staff molto valido e questo mi permette di prendere un po' di distanza. Così riesco anche a vedere cose che forse non avrei notato se fossi rimasto costantemente nella lavatrice che è questo mestiere». Un approccio che, secondo Tholot, ha giovato sia alla sua salute sia ai risultati sportivi.
Nella stessa conferenza stampa, dopo il derby romando, Luka Elsner ha offerto una prospettiva diversa. Il 44enne allenatore del Losanna vive ogni partita con grande intensità e ammette quanto sia difficile mantenere il distacco emotivo. «È uno dei mestieri più belli del mondo, ma senza dubbio anche uno dei più difficili», ha raccontato. «Subiamo gli eventi e le situazioni, vogliamo aiutare i giocatori, essere vicini a loro, trasmettere energia e fiducia, ma anche gridare un po' quando le cose non vengono fatte bene. Sono emozioni complesse».
Per Elsner, la dedizione totale è quasi inseparabile dal mestiere. «Nessun allenatore pensa alla propria salute. Né fisica, né mentale», ha affermato. «Sono rari i coach che si mettono in malattia. Questo mestiere è un'ossessione, una passione totale. Se accettiamo tutte le difficoltà che comporta, è proprio perché siamo appassionati e a volte questo ha un prezzo». Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia: «Quando le cose vanno bene, si prova un piacere che poche altre cose possono eguagliare, forse soltanto la famiglia. Sono davvero montagne russe». Le parole di Tholot ed Elsner raccontano così due modi diversi di vivere la panchina, ma anche quanto sia difficile trovare un equilibrio tra la passione per il calcio e la tutela della propria salute.