Allenatori sotto pressione, quando la passione per il calcio mette a rischio la salute

Chi conosce bene i rischi legati allo stress della panchina è Didier Tholot. Nel novembre 2023, il tecnico francese del Sion aveva rischiato la vita per un'ostruzione del 99,9% dell'arteria coronaria principale. Un forte dolore durante un allenamento aveva reso necessario un intervento d'urgenza. Da allora, il 62enne ha cambiato il suo modo di lavorare. «Ho trovato un modo di funzionare», ha spiegato domenica, dopo la vittoria della sua squadra contro il Losanna. «Ho uno staff molto valido e questo mi permette di prendere un po' di distanza. Così riesco anche a vedere cose che forse non avrei notato se fossi rimasto costantemente nella lavatrice che è questo mestiere». Un approccio che, secondo Tholot, ha giovato sia alla sua salute sia ai risultati sportivi.

Nella stessa conferenza stampa, dopo il derby romando, Luka Elsner ha offerto una prospettiva diversa. Il 44enne allenatore del Losanna vive ogni partita con grande intensità e ammette quanto sia difficile mantenere il distacco emotivo. «È uno dei mestieri più belli del mondo, ma senza dubbio anche uno dei più difficili», ha raccontato. «Subiamo gli eventi e le situazioni, vogliamo aiutare i giocatori, essere vicini a loro, trasmettere energia e fiducia, ma anche gridare un po' quando le cose non vengono fatte bene. Sono emozioni complesse».