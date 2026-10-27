Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata

Svanito il tentativo di risparmiare tempo

Nelle prime ore del mattino, durante l'ora di punta, gli agenti hanno effettuato controlli della velocità nell'area di sosta di Baltenswil Nord. Questo perché l'area viene utilizzata anche dagli automobilisti che cercano di evitare le code. Come detto, la polizia ha fermato oltre 60 "furbetti" che avevano superato il limite di velocità segnalato. Tutti sono stati sanzionati con multe disciplinari e il tanto agognato risparmio di tempo - aggirando la coda - è quindi svanito.