Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata

Una scorciatoia per evitare gli ingorghi sull'A1 si è trasformata in una brutta sorpresa per oltre 60 automobilisti. Ecco cosa è successo.
Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata
GoogleMap
Fonte PolCA Zurigo
elaborata da Redazione
Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata
Una scorciatoia per evitare gli ingorghi sull'A1 si è trasformata in una brutta sorpresa per oltre 60 automobilisti. Ecco cosa è successo.

ZURIGO - Come spiega la Polizia, «il codice della strada non specifica un motivo particolare per l'utilizzo di un'area di sosta», ergo, aggirare le code in autostrada passando per un'area di sosta non viene espressamente vietato.

Però, attenzione (!), superare il limite di velocità sì. Lo hanno scoperto oltre 60 automobilisti multati dalla Polizia cantonale di Zurigo durante un controllo effettuato lunedì mattina nell'area di sosta di Baltenswil Nord, sull'A1. I conducenti, che cercavano di evitare gli ingorghi in direzione di Zurigo, sono stati sanzionati per aver superato il limite di 40 km/h.

Svanito il tentativo di risparmiare tempo
Nelle prime ore del mattino, durante l'ora di punta, gli agenti hanno effettuato controlli della velocità nell'area di sosta di Baltenswil Nord. Questo perché l'area viene utilizzata anche dagli automobilisti che cercano di evitare le code. Come detto, la polizia ha fermato oltre 60 "furbetti" che avevano superato il limite di velocità segnalato. Tutti sono stati sanzionati con multe disciplinari e il tanto agognato risparmio di tempo - aggirando la coda - è quindi svanito.

Se si aggira l'ingorgo, c'è un dettaglio da non sottovalutare
La legge sulla circolazione stradale non prescrive né un motivo specifico per accedere a un'area di sosta né una durata minima della permanenza. Però il limite di velocità segnalato deve essere rispettato.

Qualche raccomandazione
La Polizia cantonale di Zurigo in una nota raccomanda di non utilizzare le aree di sosta o le rampe di uscita e di entrata per aggirare le code. Il reinserimento nel traffico dopo aver attraversato un'area di sosta ostacola ulteriormente la circolazione in autostrada e può aggravare gli ingorghi.

Insomma più automobilisti utilizzano l'area di sosta per evitare le code, maggiore è l'impatto sul traffico. Ma non solo, il risparmio di tempo individuale è generalmente minimo e trascurabile. A buon intenditor...

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
autostradacodelimite di velocitàmultepolizia cantonalezurigo
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
3 gior
12
77

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
1 gior
81

Aggressione in pieno centro: colpite due donne

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
3 gior
6
25

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
1 gior
43
68

Polizia tartassata dai coatti

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
1 gior
27
116

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
1 gior
16
17

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

«Io che ho vissuto il buio»
LIVE
CEVIO
10 ore
2
53

«Io che ho vissuto il buio»

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
1 gior
1
9

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
71

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
3 gior
10
87

No, non si è messo in posa

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo
LIVE
LUCERNA
10 ore
26
64

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
3 gior
21
23

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
1 gior
119
216

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
2 gior
24
39

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino
LIVE
CAPRIASCA
1 gior
1
60

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
13
79

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
40
78

Cosa sta per annunciare Migros?

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
1 gior
16
15

Solduno, un'auto prende fuoco in strada

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
4 gior
10
258

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore
LIVE
CANTONE
22 ore
47
176

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
LIVE
CONFINE
2 gior
14
32

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
2 gior
193
279

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
LIVE
MOTOGP
2 gior
16
11

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane
LIVE
SVIZZERA
2 gior
26
39

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Ne basta poca per morire
LIVE
SVIZZERA
22 ore
11
35

Ne basta poca per morire

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano
LIVE
SCI ALPINO
6 ore
9
16

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.
LIVE
HI-TECH
1 gior
20
68

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.

«Col senno di poi, farei un apprendistato»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
28
55

«Col senno di poi, farei un apprendistato»

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
LIVE
NBA
2 gior
8
36

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura
LIVE
LOCARNO
1 gior
17

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS
LIVE
BELLINZONA/SVIZZERA
7 ore
14
33

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»
LIVE
BRASILE
19 ore
15
60

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»
LIVE
CANTONE
1 gior
11
42

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»
LIVE
STATI UNITI
21 ore

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»

È ancora tempo di code al San Gottardo
LIVE
CANTONE
2 gior
3
31

È ancora tempo di code al San Gottardo

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
1 gior

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
LIVE
FCL
2 gior
17
65

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

«Le manifestazioni mi spaventano»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
32

«Le manifestazioni mi spaventano»

L'incredibile rimonta di Lula
LIVE
BRASILE
1 gior
36
109

L'incredibile rimonta di Lula

Torna la grande festa dei cicitt
LIVE
CUGNASCO-GERRA
3 gior
17

Torna la grande festa dei cicitt

Stricker saluta il tennis e va in caserma
LIVE
TENNIS
2 gior
1
6

Stricker saluta il tennis e va in caserma

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0
LIVE
HCAP
2 gior
10
55

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»
LIVE
CALCIO
23 ore
5
18

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico
LIVE
CANTONE
7 ore
126
150

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion
LIVE
CONFINE
2 gior
14

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi
LIVE
VAUD
2 gior
5
39

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
LIVE
CANTONE
3 gior
2
21

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata
LIVE
SVIZZERA
2 ore
3
25

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata

La Popillia si diffonde, ma il caldo ci mette una pezza
LIVE
CANTONE
1 gior
1
10

La Popillia si diffonde, ma il caldo ci mette una pezza

Vucic ammette la sconfitta: «Gli studenti hanno vinto le elezioni»
LIVE
SERBIA
1 gior
11
76

Vucic ammette la sconfitta: «Gli studenti hanno vinto le elezioni»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
«Rafforzare Frontex» e ampliare i poteri sui rimpatri
LIVE
SVIZZERA/UE
9 min

«Rafforzare Frontex» e ampliare i poteri sui rimpatri

Coira, arrestato per spaccio: sequestrati oltre 700 grammi di cocaina
LIVE
GRIGIONI
14 min

Coira, arrestato per spaccio: sequestrati oltre 700 grammi di cocaina

Svizzeri scettici su raggiungimento dell'obiettivo "zero"
LIVE
SVIZZERA
35 min

Svizzeri scettici su raggiungimento dell'obiettivo "zero"

Ai marroni, all’aglio, ai funghi porcini e al peperoncino. E con listeria
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Ai marroni, all’aglio, ai funghi porcini e al peperoncino. E con listeria

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima
LIVE
ARGOVIA
1 ora

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima

Wermuth si trasferisce a Lucerna ma non cambia "casa"
LIVE
SVIZZERA
1 ora
5

Wermuth si trasferisce a Lucerna ma non cambia "casa"

Incidente a catena sull'A12, in 7 all'ospedale
LIVE
FRIBORGO
2 ore
1

Incidente a catena sull'A12, in 7 all'ospedale

Finti bancari convincono un 85enne a prelevare tutti i risparmi
LIVE
ZURIGO
2 ore
3
6

Finti bancari convincono un 85enne a prelevare tutti i risparmi

«No all’aumento dell’IVA»: il VPOD rompe il fronte sindacale
LIVE
SVIZZERA
3 ore
2
15

«No all’aumento dell’IVA»: il VPOD rompe il fronte sindacale

Swiss impiega meno aerei di compagnie terze
LIVE
SVIZZERA
3 ore
6

Swiss impiega meno aerei di compagnie terze