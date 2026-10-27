Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata
Una scorciatoia per evitare gli ingorghi sull'A1 si è trasformata in una brutta sorpresa per oltre 60 automobilisti. Ecco cosa è successo.
Una scorciatoia per evitare gli ingorghi sull'A1 si è trasformata in una brutta sorpresa per oltre 60 automobilisti. Ecco cosa è successo.
ZURIGO - Come spiega la Polizia, «il codice della strada non specifica un motivo particolare per l'utilizzo di un'area di sosta», ergo, aggirare le code in autostrada passando per un'area di sosta non viene espressamente vietato.
Però, attenzione (!), superare il limite di velocità sì. Lo hanno scoperto oltre 60 automobilisti multati dalla Polizia cantonale di Zurigo durante un controllo effettuato lunedì mattina nell'area di sosta di Baltenswil Nord, sull'A1. I conducenti, che cercavano di evitare gli ingorghi in direzione di Zurigo, sono stati sanzionati per aver superato il limite di 40 km/h.
Svanito il tentativo di risparmiare tempo
Nelle prime ore del mattino, durante l'ora di punta, gli agenti hanno effettuato controlli della velocità nell'area di sosta di Baltenswil Nord. Questo perché l'area viene utilizzata anche dagli automobilisti che cercano di evitare le code. Come detto, la polizia ha fermato oltre 60 "furbetti" che avevano superato il limite di velocità segnalato. Tutti sono stati sanzionati con multe disciplinari e il tanto agognato risparmio di tempo - aggirando la coda - è quindi svanito.
Se si aggira l'ingorgo, c'è un dettaglio da non sottovalutare
La legge sulla circolazione stradale non prescrive né un motivo specifico per accedere a un'area di sosta né una durata minima della permanenza. Però il limite di velocità segnalato deve essere rispettato.
Qualche raccomandazione
La Polizia cantonale di Zurigo in una nota raccomanda di non utilizzare le aree di sosta o le rampe di uscita e di entrata per aggirare le code. Il reinserimento nel traffico dopo aver attraversato un'area di sosta ostacola ulteriormente la circolazione in autostrada e può aggravare gli ingorghi.
Insomma più automobilisti utilizzano l'area di sosta per evitare le code, maggiore è l'impatto sul traffico. Ma non solo, il risparmio di tempo individuale è generalmente minimo e trascurabile. A buon intenditor...