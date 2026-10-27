«No all’aumento dell’IVA»: il VPOD rompe il fronte sindacale

VPOD: «Si può fare anche senza aumentare l'IVA»

La voce fuori dal coro è però il VPOD, il sindacato del personale dei servizi pubblici, che ha deciso di schierarsi contro il progetto. La sua base ha approvato la parola d'ordine del no con 22 voti contro 6. «L'AVS gode di buona salute e dispone attualmente di un patrimonio record di 60 miliardi di franchi», spiega Jasmin Chalendi del VPOD. Secondo il sindacato, il finanziamento della 13esima rendita sarebbe quindi già garantito, anche senza un aumento dell'IVA.

Martedì il VPOD ha presentato in conferenza stampa la propria campagna contro il progetto. Le sue argomentazioni richiamano, almeno in parte, quelle degli oppositori borghesi: in un momento in cui affitti e premi delle casse malati pesano sempre di più sui bilanci delle famiglie, un ulteriore aumento dei prezzi sarebbe difficile da sostenere. «L'IVA è inoltre un'imposta antisociale: tutti pagano lo stesso importo, che si tratti di un miliardario o di un'infermiera», sostiene Chalendi.