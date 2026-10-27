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Swiss impiega meno aerei di compagnie terze
Il ritorno di più Airbus A320 sotto controllo diretto segna un cambio di strategia nella gestione operativa dei voli.
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Fonte Awp Sda
Swiss impiega meno aerei di compagnie terze
Il ritorno di più Airbus A320 sotto controllo diretto segna un cambio di strategia nella gestione operativa dei voli.
ZURIGO - Swiss intende ridurre il ricorso ad aeromobili di altre compagnie aeree nel corso del prossimo anno, puntando maggiormente sulla propria flotta. La collaborazione con Air Baltic terminerà alla fine dell'orario invernale 2026/27.
Come annunciato martedì dalla compagnia aerea del gruppo Lufthansa, gli aerei noleggiati con equipaggio da altri operatori passeranno dagli attuali 26 a circa 18. Swiss prevede infatti di tornare a gestire direttamente un maggior numero di Airbus A320.
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