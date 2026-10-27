Chat razziste su WhatsApp e morti sospette, ora la Polizia di Losanna si riforma

Il comandante ad interim Stéphane Volper ha anche avviato un confronto diretto con il personale. Entro la fine dell'anno sono previsti otto incontri con i quadri e gli agenti. L'intento è favorire il dialogo all'interno del corpo e individuare tempestivamente eventuali problemi.

Le chat controverse su WhatsApp

Tra gli episodi che hanno messo sotto pressione la polizia comunale di Losanna figurano i messaggi razzisti e sessisti scambiati da alcuni agenti nei gruppi WhatsApp. A questi si aggiungono la morte di due giovani in scooter mentre fuggivano dalla polizia e i decessi avvenuti durante interventi degli agenti. Episodi che hanno suscitato critiche e sollevato interrogativi su un possibile uso sproporzionato della forza.