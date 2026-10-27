Se la primavera è calda, le foglie cadono prima

Una squadra di ricerca dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) ha osservato giovani carpini, tigli selvatici e aceri ricci. Da gennaio a metà giugno metà degli alberi è stata esposta a temperatura di circa 5°C superiori alla temperatura ambiente. I carpini e i tigli esposti a tale condizione hanno germogliato tra le due e le quattro settimane prima rispetto al gruppo di controllo. Anche l'invecchiamento delle foglie è stato anticipato di 3-4 settimane. Inoltre, le due specie arboree sono cresciute più vigorosamente e già all'inizio dell'estate avevano accumulato una maggiore quantità di amido come riserva energetica.

Gli aceri hanno avuto un comportamento diverso: sono pure germogliati precocemente, ma poi non hanno accelerato la crescita e lo stoccaggio di amido. Non si è nemmeno registrato un anticipo della colorazione delle foglie.