Fare il rider, con il master

La ricerca di lavoro dura più a lungo

A Zurigo, le persone sotto i 30 anni con laurea universitaria registrate presso gli Uffici regionali di collocamento impiegano, attualmente, in media 141 giorni per trovare un lavoro. Secondo l'Ufficio del lavoro, sono due settimane in più rispetto a due anni fa. Tuttavia, la durata della ricerca resta nettamente inferiore alla media generale di tutti i candidati registrati, che è pari a 227 giorni. Anche Lucerna osserva fasi di ricerca più lunghe, ma sottolinea che i laureati continuano ad avere buone opportunità sul mercato del lavoro.

A Basilea Città, secondo l'Ufficio dell'economia e del lavoro, la disoccupazione è aumentata in tutte le fasce d'età e tutti i livelli di istruzione. Particolarmente colpiti sono i mestieri accademici e i ruoli dirigenziali. In termini di settore, spiccano specialisti in marketing, vendite e IT.