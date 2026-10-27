Fare il rider, con il master
Nonostante una laurea universitaria, molti non trovano lavoro. I neolaureati devono accettare qualsiasi impiego? Una radiografia della situazione in alcune delle principali città del Paese
SVIZZERA - Chi, dopo anni all'università, ha finalmente in tasca il diploma, spera in un buon ingresso nel mondo del lavoro. Ma anche con un master può essere difficile trovare un posto adatto. Secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nel luglio 2026 circa 18'500 persone con un master erano disoccupate.
Un sondaggio di 20 Minuten presso le autorità del mercato del lavoro di Zurigo, Lucerna e Basilea Città consente di tracciare una radiografia. In breve: i laureati devono talvolta avere più pazienza. E chi non trova lavoro per un periodo più lungo dovrebbe prendere in considerazione stage, impieghi temporanei o un cambio di settore.
La ricerca di lavoro dura più a lungo
A Zurigo, le persone sotto i 30 anni con laurea universitaria registrate presso gli Uffici regionali di collocamento impiegano, attualmente, in media 141 giorni per trovare un lavoro. Secondo l'Ufficio del lavoro, sono due settimane in più rispetto a due anni fa. Tuttavia, la durata della ricerca resta nettamente inferiore alla media generale di tutti i candidati registrati, che è pari a 227 giorni. Anche Lucerna osserva fasi di ricerca più lunghe, ma sottolinea che i laureati continuano ad avere buone opportunità sul mercato del lavoro.
A Basilea Città, secondo l'Ufficio dell'economia e del lavoro, la disoccupazione è aumentata in tutte le fasce d'età e tutti i livelli di istruzione. Particolarmente colpiti sono i mestieri accademici e i ruoli dirigenziali. In termini di settore, spiccano specialisti in marketing, vendite e IT.
L'esperienza... che i giovani non possono avere
Ma perché i giovani ben qualificati fanno fatica a trovare lavoro? Il problema non sta tanto nella mancanza di qualifiche quanto nelle richieste delle aziende, spiega il Wirtschaft Arbeit Soziales di Lucerna. Le aziende reclutano in modo più selettivo e spesso si aspettano esperienza lavorativa che molti laureati non hanno.
Zurigo cita inoltre la mancanza di routine nelle candidature e l'assenza di reti professionali. Basilea Città fa riferimento alla situazione economica mondiale incerta: le aziende sono caute nelle nuove assunzioni. Inoltre, il numero di posti vacanti in Svizzera è diminuito sensibilmente negli ultimi anni.
Nonostante il master, uno stage?
Chi non trova un posto adatto per mesi dovrebbe, secondo gli uffici regionali di collocamento, ampliare il proprio campo di ricerca. A Lucerna si raccomanda di considerare anche attività affini e altri settori. Tutti e tre i cantoni consigliano, a seconda della situazione, anche impieghi temporanei, progetti o stage per acquisire esperienza. Zurigo menziona inoltre mentoring o coaching individuali. Basilea Città punta nella consulenza su team specializzati per settori chiave.
I laureati devono accettare lavori per cui sono sovraqualificati?
Le laureate e i laureati con master raccontano sui social media di lavorare come fattorini o addetti alla griglia nei fast food. Devono accettare lavori per cui sono sovraqualificati? In linea di principio, stando alle risposte delle autorità, sì. «Questo può essere richiesto con il protrarsi della disoccupazione», afferma ad esempio Lucerna. Tuttavia, oltre alle norme viene considerata anche la situazione individuale.
Come spiega Zurigo, i candidati sotto i 30 anni devono accettare anche posti fuori dal proprio ambito di ricerca abituale. Basilea Città sottolinea che inizialmente si cerca un posto adeguato alle capacità ed esperienze. Allo stesso tempo, i candidati devono, nell'ambito dei loro obblighi legali, accettare anche altri lavori ragionevoli.
Raccomandazione per un cambio di professione?
Non sempre una formazione supplementare è la soluzione. Lucerna la raccomanda solo se migliora concretamente le possibilità sul mercato del lavoro. Un cambio di settore viene valutato se le competenze sono richieste anche in altri ambiti.
Una riqualificazione completa viene presa in considerazione solo se le prospettive precedenti sono limitate a lungo termine. Basilea Città sostiene un cambio di settore se, in base alla situazione di partenza, si prospettano poche possibilità nella professione abituale. Tuttavia, l'autorità avverte che un cambio di settore non è facile da realizzare sul mercato del lavoro svizzero.