SVIZZERA
Swisscom vince nuovamente il test sulla rete fissa di "connect"
Con la sesta vittoria consecutiva, l’azienda rafforza la sua posizione di leader nella banda larga svizzera.
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Fonte Awp Sda
Swisscom vince nuovamente il test sulla rete fissa di "connect"
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Swisscom vince nuovamente il test sulla rete fissa di "connect"
Con la sesta vittoria consecutiva, l’azienda rafforza la sua posizione di leader nella banda larga svizzera.
Swisscom vince nuovamente il test sulla rete fissa di "connect"
Con la sesta vittoria consecutiva, l’azienda rafforza la sua posizione di leader nella banda larga svizzera.
ZURIGO - Swisscom ha vinto ancora una volta il test annuale sulla rete fissa della rivista specializzata «connect», ottenendo il punteggio complessivo più alto mai registrato.
Il risultato del test sulla banda larga e sulla rete fissa conferma che Swisscom dispone della migliore rete, ha comunicato martedì il gruppo di telecomunicazioni.
Secondo quanto riferito, si tratta della sesta vittoria consecutiva. Con 992 punti, un record assoluto, Swisscom ha superato non solo tutti i concorrenti svizzeri, ma anche quelli di Germania e Austria.
Il gruppo ha inoltre conquistato il primo posto nella categoria «fornitori nazionali», ottenendo la valutazione «eccellente», stando a quanto comunicato dalla stessa Swisscom.
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