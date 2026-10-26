Violento scontro frontale: coinvolti due anziani automobilisti
Entrambi i conducenti sono stati soccorsi sul posto e le indagini sulle cause dell'incidente sono ancora in corso.
Entrambi i conducenti sono stati soccorsi sul posto e le indagini sulle cause dell'incidente sono ancora in corso.
WETZIKON (ZH) - Violento scontro frontale tra due automobili lunedì mattina, 26 ottobre, sulla Tösstalstrasse, tra Kempten e Bäretswil, nel territorio comunale di Wetzikon. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due automobilisti di 82 e 83 anni.
L'allarme è scattato poco prima delle 11, quando la centrale operativa della Polizia cantonale di Zurigo ha ricevuto la segnalazione dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 82 anni stava viaggiando al volante della sua Subaru da Wetzikon in direzione di Bäretswil quando, per motivi ancora da chiarire, ha invaso la corsia opposta. Proprio in quel momento sopraggiungeva una BMW guidata da un automobilista di 83 anni. L'impatto frontale è stato violentissimo.
A causa dello scontro, entrambi i veicoli hanno riportato danni ingenti. La Subaru è rimasta ferma sulla carreggiata, mentre la BMW è stata sbalzata fuori strada, finendo su un terrapieno adiacente. Numerosi detriti si sono sparsi sull'asfalto, nei pressi di un passaggio a livello.
I danni materiali alle due vetture ammontano complessivamente a circa 50'000 franchi. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare.
Sul posto, oltre alla Polizia cantonale di Zurigo, sono intervenuti i pompieri di Wetzikon-Seegräben e Bäretswil, i servizi di soccorso di Uster e Regio 144, ciascuno con un'ambulanza, un medico d'emergenza di Schutz & Rettung Zürich e la Procura.