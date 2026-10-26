Violento scontro frontale: coinvolti due anziani automobilisti

L'allarme è scattato poco prima delle 11, quando la centrale operativa della Polizia cantonale di Zurigo ha ricevuto la segnalazione dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 82 anni stava viaggiando al volante della sua Subaru da Wetzikon in direzione di Bäretswil quando, per motivi ancora da chiarire, ha invaso la corsia opposta. Proprio in quel momento sopraggiungeva una BMW guidata da un automobilista di 83 anni. L'impatto frontale è stato violentissimo.