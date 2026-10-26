Sparizioni forzate in Bielorussia, condannato a San Gallo un 48enne

SAN GALLO - Il Tribunale cantonale di San Gallo ha condannato lunedì un bielorusso a 24 mesi di carcere con la condizionale per sparizione forzata. Secondo l'accusa, nel 1999 l'uomo avrebbe partecipato al rapimento e all'uccisione di tre politici dell'opposizione, quando faceva parte di un'unità speciale del regime di Lukaschenko. In sostanza è stata ribaltata l'assoluzione pronunciata in primo grado per uno dei capi d'accusa, basandosi sulle dichiarazioni rese dall'imputato durante l'inchiesta. L'uomo ha raccontato in modo credibile e dettagliato il proprio coinvolgimento nella sparizione forzata di alcune persone, come ha spiegato lunedì mattina il giudice presidente durante la lettura delle motivazioni della sentenza.