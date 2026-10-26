«La mia relazione è tossica?»: un test online ti aiuta a capirlo
La Confederazione lancia un questionario digitale anonimo e amplia la campagna nazionale contro la violenza domestica, sessuale e di genere.
La Confederazione lancia un questionario digitale anonimo e amplia la campagna nazionale contro la violenza domestica, sessuale e di genere.
SVIZZERA - Riconoscere i primi segnali di violenza in una relazione può fare la differenza. Per aiutare le persone a individuare situazioni a rischio e trovare il sostegno necessario, la Confederazione amplia la sua campagna nazionale contro la violenza domestica, sessuale e di genere. Tra le novità figurano un test online anonimo, informazioni disponibili in nuove lingue e la possibilità, anche per i privati, di ordinare gratuitamente il materiale informativo. L'obiettivo è raggiungere più persone possibile e facilitare l'accesso ai servizi di aiuto, prima che le situazioni di violenza si aggravino.
Lanciata nel novembre 2025, la campagna è promossa dalla Confederazione in collaborazione con Cantoni, Comuni e organizzazioni della società civile. Al centro dell'iniziativa c'è la volontà di aiutare la popolazione a riconoscere i campanelli d'allarme, comprendere le diverse forme di violenza e sapere a chi rivolgersi. Un riferimento importante è il nuovo numero nazionale 142, dedicato all'aiuto alle vittime.
Un aiuto accessibile a tutti, anche in altre lingue
La lingua non deve diventare un ostacolo per chi cerca aiuto. Per questo il sito della campagna è stato arricchito con contenuti in lingua facile, disponibili in tedesco, francese e italiano. Le informazioni essenziali e i riferimenti ai servizi di assistenza sono ora accessibili, oltre che nelle lingue nazionali e in inglese, anche in otto lingue straniere particolarmente diffuse in Svizzera: albanese, arabo, bosniaco/serbo/croato/montenegrino, portoghese, russo, spagnolo, turco e ucraino. Un'ulteriore novità riguarda la lingua dei segni, nella quale sono state tradotte le principali indicazioni per ottenere sostegno.
Sei domande per riconoscere i segnali d'allarme
Come capire se alcuni comportamenti all'interno di una relazione possono essere segnali di violenza? Sul sito www.senza-violenza.ch è ora disponibile un test digitale che, attraverso sei semplici domande, invita a riflettere sulla propria situazione di coppia. Lo strumento è gratuito nell'accesso, anonimo e pensato per aiutare a riconoscere possibili campanelli d'allarme. Non si tratta però di una diagnosi né di un sostituto della consulenza personale: il suo scopo è sensibilizzare e, quando necessario, indirizzare verso i servizi di assistenza più adatti.
Il materiale è gratuitoAnche i cittadini possono contribuire a diffondere il messaggio della campagna. Da ora, infatti, non sono più soltanto le organizzazioni a poter richiedere il materiale informativo: anche i privati possono ordinare gratuitamente volantini, spille, adesivi, manifesti e altri documenti attraverso lo shop delle pubblicazioni federali. Un modo concreto per far conoscere i servizi di sostegno e contribuire a sensibilizzare chi potrebbe averne bisogno.
Una campagna che coinvolge tutta la Svizzera
L'iniziativa può contare sul sostegno di numerosi Cantoni, Città, Comuni e organizzazioni della società civile. La campagna rientra nella Strategia Parità 2030 della Confederazione e contribuisce all'attuazione della Convenzione di Istanbul, il trattato internazionale dedicato alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
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