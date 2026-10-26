«La mia relazione è tossica?»: un test online ti aiuta a capirlo

Un aiuto accessibile a tutti, anche in altre lingue

La lingua non deve diventare un ostacolo per chi cerca aiuto. Per questo il sito della campagna è stato arricchito con contenuti in lingua facile, disponibili in tedesco, francese e italiano. Le informazioni essenziali e i riferimenti ai servizi di assistenza sono ora accessibili, oltre che nelle lingue nazionali e in inglese, anche in otto lingue straniere particolarmente diffuse in Svizzera: albanese, arabo, bosniaco/serbo/croato/montenegrino, portoghese, russo, spagnolo, turco e ucraino. Un'ulteriore novità riguarda la lingua dei segni, nella quale sono state tradotte le principali indicazioni per ottenere sostegno.

Sei domande per riconoscere i segnali d'allarme

Come capire se alcuni comportamenti all'interno di una relazione possono essere segnali di violenza? Sul sito www.senza-violenza.ch è ora disponibile un test digitale che, attraverso sei semplici domande, invita a riflettere sulla propria situazione di coppia. Lo strumento è gratuito nell'accesso, anonimo e pensato per aiutare a riconoscere possibili campanelli d'allarme. Non si tratta però di una diagnosi né di un sostituto della consulenza personale: il suo scopo è sensibilizzare e, quando necessario, indirizzare verso i servizi di assistenza più adatti.