Agenti feriti sull’A2: la Federazione funzionari di polizia chiede più sicurezza dopo il drammatico incidente

La FSFP-TI esprime inoltre la propria vicinanza ai due agenti rimasti feriti e ai loro familiari, augurando a entrambi una pronta e completa guarigione.

Un ringraziamento viene infine rivolto alle colleghe e ai colleghi degli altri corpi di polizia svizzeri, che attraverso le rispettive sezioni hanno manifestato solidarietà e vicinanza dopo l'incidente. Un sostegno che la Federazione considera particolarmente prezioso nei momenti difficili, perché testimonia uno spirito di coesione capace di superare i confini dei singoli corpi di polizia.