Pioggia, incidenti e ritardi: serata difficile sull'A2
Traffico congestionato e disagi su più tratti autostradali, sia verso nord che verso sud, tra Bellinzona e Chiasso
Pioggia, incidenti, veicoli in avaria e ritardi. Ce n'è per tutti questa sera sull'A2, sia per chi viaggia verso sud che per chi si dirige in direzione nord.
Andiamo con ordine, partendo dal Bellinzonese dove vengono segnalati problemi di traffico tra Bellinzona Nord e Bellinzona Centro, in direzione sud, a causa, riferisce il TCS, di un incidente.
Passando al Sottoceneri, il primo bollino giallo che si incontra lampeggia tra la galleria del Dosso di Taverne e Rivera, in direzione nord. Il problema è la presenza di avaria.
Proseguendo verso sud, un bollino rosso tra Rivera e la Galleria di San Nicolao segnala la presenza di traffico congestionato con ritardi fino a 20 minuti sui normali tempi di percorrenza.
Infine, nel Mendrisiotto, i disagi si concentrano soprattutto nei pressi del valico doganale di Brogeda, con ben due bollini rossi all'altezza di Chiasso Centro e della dogana.