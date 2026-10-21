«I giovani devono poter uscire senza finire in ospedale»

Particolare attenzione viene riservata anche ai giovani coinvolti ripetutamente in episodi violenti. L'interrogazione domanda se esista un sistema di intervento coordinato tra autorità e servizi competenti, quali percorsi educativi e sociali vengano proposti e come se ne valuti l'efficacia nel prevenire nuove aggressioni.

Prevenzione e nuove misure

L'UDC invita inoltre il Municipio a guardare alle esperienze di altre città svizzere ed europee. L'obiettivo è individuare progetti di prevenzione che abbiano dimostrato risultati positivi e valutare se possano essere applicati anche a Lugano.