La procuratrice: «Una mascarade sofisticata»

Per la pp, la vicenda può definirsi «una mascarade sofisticata, ma che per avidità e malanimo non si discosta da quelle più semplici e grossolane», costellata da «artifici, stratagemmi, operazioni mirabolanti, agganci facoltosi e nomi blasonati». Una vittima «coccolata dagli affabulatori»: tutto sarebbe stato orchestrato «da chi per mesi ha promesso efficienza, eccellenza, capacità, trasparenza e sicurezza».

Una truffa intricata e internazionale

La vicenda si sviluppa principalmente fra Lugano, Dubai e il Lussemburgo. Secondo la ricostruzione contenuta nell’atto d’accusa, un cittadino georgiano residente a Dubai aveva affidato il proprio patrimonio a un consulente italiano attivo a Lugano, conosciuto tramite un cittadino iraniano.