Girandola Nord, sulle rette il Municipio «non condivide il modo e i tempi delle comunicazioni»

«Sembra che finalmente ci sia una presa di consapevolezza da parte del Municipio circa la gestione arbitraria del centro extrascolastico e l'insicurezza e la sofferenza causata alle famiglie», commenta Egloff, che ora auspica che l'esecutivo «prenda delle decisioni e trovi il modo di risolvere questa annosa situazione, più volte denunciata dai genitori».

Proprio in relazione alla questione dell'extrascolastico, l'esecutivo scrive che «nel caso corrente il formulario unico e la gestione indistinta delle due sedi hanno contribuito alla confusione» e «tale aspetto andrà rivisto e il Municipio interverrà in questo senso».