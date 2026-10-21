Cercare la morte allo zoo

William, ucciso dalla tigre

Lo scorso 10 ottobre, intorno alle 13.30, un ragazzo dall'età apparente di vent'anni è entrato nella zona recintata riservata alle tigri al Wildlife Park nel Doncaster, e, come si vede chiaramente da un video diventato subito virale, si è avvicinato ad una tigre sdraiata su di una piattaforma in legno, fronteggiandola prima di rimanere ucciso. In una nota pubblica, la direzione del parco ha inviato le più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari della persona che ha perso la vita” aggiungendo che “le sue procedure di risposta alle emergenze sono state immediatamente attivate” in uno spirito di collaborazione con la polizia per accertare la dinamica di quanto successo.



Secondo la Bbc, la vittima si chiamava William Chapman ed avrebbe pubblicato dei contenuti social sul proprio profilo Instagram, mostrando il momento in cui si avvicina ad una tigre di Amur di duecento chilogrammi chiamata Altai . Secondo quanto scritto dal quotidiano britannico The Independent, sulla base delle testimonianze dei visitatori che hanno assistito alla scena, il ragazzo avrebbe posato per una foto con l'animale sullo sfondo prima di scavalcare la recinzione ed entrare nel recinto.