GAMBAROGNO
Chiusura della strada tra Neggia e Fosano
La chiusura è dovuta a lavori di pavimentazione programmati dal Dipartimento del territorio.
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Fonte Dipartimento del territorio
Chiusura della strada tra Neggia e Fosano
La chiusura è dovuta a lavori di pavimentazione programmati dal Dipartimento del territorio.
GAMBAROGNO - La strada cantonale tra Neggia e Fosano, in zona Fosanella (La Stràda d'Indéman 143), sarà completamente chiusa al traffico mercoledì 28 ottobre 2026, dalle 8 alle 16.30.
Lo comunica il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, precisando che lo sbarramento è necessario per consentire lo svolgimento di lavori di pavimentazione.
Gli utenti della strada sono invitati a rispettare la segnaletica esposta e a seguire le indicazioni degli addetti ai lavori.
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