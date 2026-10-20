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L’Ambrì ruggisce: i campioni finiscono (ancora) al tappeto

I biancoblù piegano il Friborgo 3-2 al termine di una battaglia ad alta intensità e centrano la terza vittoria consecutiva. Doppietta per Joly e gol di un ritrovato Pestoni.
L’Ambrì ruggisce: i campioni finiscono (ancora) al tappeto
Ti-Press
di Adriano De NeriGiornalista
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L’Ambrì ruggisce: i campioni finiscono (ancora) al tappeto
I biancoblù piegano il Friborgo 3-2 al termine di una battaglia ad alta intensità e centrano la terza vittoria consecutiva. Doppietta per Joly e gol di un ritrovato Pestoni.
National League20.10.2026
Ambrì
3 - 2
Friborgo
HOCKEY: Risultati e classifiche

AMBRÌ - Era una sfida d'alta classifica tra due squadre appaiate al terzo posto con 21 punti. E le attese non sono state tradite. Al termine di una partita intensa, combattuta e a tratti spettacolare, l'Ambrì ha battuto il Friborgo per 3-2, centrando la terza vittoria consecutiva. Per i leventinesi, capaci di tenere testa ai campioni svizzeri in carica, è anche il secondo successo casalingo di fila dopo una serie di quattro sconfitte.

L'Ambrì parte con il piede giusto e dopo appena un minuto punisce una difesa burgunda in evidente confusione: Joly ne approfitta e fulmina l'incolpevole Waeber con un polsino chirurgico. I biancoblù non sfruttano una superiorità numerica e vengono subito raggiunti: assist al bacio di Schild per Bertschy, che deve solo depositare il disco in rete a porta sguarnita. Tutto da rifare. I leventinesi hanno subito l'occasione per riportarsi avanti, ma non riescono a concretizzare, nemmeno quando Johnson finisce sulla panchina dei penalizzati. Poco male, perché ci pensa Pestoni a inventarsi il 2-1 con un tocco di classe che beffa Waeber, complice l'ennesimo svarione della retroguardia ospite. Questa volta a tradire i burgundi è Kapla. L'Ambrì insiste e sfiora subito il tris con un'iniziativa personale di Lukas Landry. Un aggancio di De Luca frena però lo slancio biancoblù e costringe i padroni di casa a difendersi in inferiorità numerica. Il box play, fin qui non proprio il punto di forza della squadra nonostante l'ottimo avvio di stagione, regge però alla pressione dei campioni svizzeri.

Il Friborgo torna all'attacco in apertura di secondo tempo, ma Wüthrich si oppone con bravura a Sörensen e Hedlund. L'Ambrì stringe i denti e soffre, senza perdere quell'identità battagliera che sta caratterizzando il suo inizio di stagione. A trascinare i leventinesi è ancora una volta la prima linea, che al quinto minuto manda in tilt la difesa ospite: Schnarr, servito alla perfezione da Järventie, conclude però fuori. Poco dopo è proprio il top scorer biancoblù a finire sulla panchina dei penalizzati. Il power play burgundo - letale contro il Lugano tre giorni prima - non riesce tuttavia a colpire, nonostante le grandi occasioni di Borgström, fermato da Wüthrich, e Johnson, che scheggia il palo. Tocca poi a Nicolet accomodarsi sulla panchina dei penalizzati e l'Ambrì ne approfitta per creare una raffica di occasioni, tutte neutralizzate da un attento Waeber.

Proprio quando i biancoblù sembrano poter allungare, arriva la beffa: dopo una serie di deviazioni, l'ultima delle quali sulla schiena di Zaccheo Dotti, una carambola sfortunata manda il disco alle spalle di Wüthrich. Il pareggio del Friborgo potrebbe pesare come un macigno, ma l'Ambrì di quest'anno ha carattere da vendere. Bastano trenta secondi a Joly per firmare la doppietta personale con un tocco furbo su una conclusione di Pestoni non trattenuta da Waeber. I leventinesi tornano così avanti e chiudono il periodo con un prezioso vantaggio.

Nel terzo tempo il Friborgo alza ulteriormente il baricentro e si riversa in avanti alla ricerca del pareggio. L'Ambrì, però, si difende con ordine, senza farsi prendere dal panico, e può contare su un Wüthrich sempre attento. Una penalità inflitta a Hedlund per un fallo su uno scatenato Joly offre ai biancoblù l'occasione di allungare, ma anche stavolta il power play non punge. Si arriva così a un finale incandescente: Richard incassa due minuti per ostruzione su Wüthrich e altri due per proteste, regalando all'Ambrì una preziosa superiorità numerica. Tapola chiama il time-out per organizzare gli ultimi, roventi minuti, mentre Rönnberg tenta comunque il tutto per tutto: appena possibile toglie Waeber e schiera un uomo di movimento in più.

Joly manca il bersaglio a porta vuota, ma poco dopo arriva un'altra pesante penalità per gli ospiti: De La Rose viene espulso per un bastone alto sul viso di Kreü. Il Friborgo non riesce più a rientrare in partita e l'Ambrì può festeggiare una vittoria di prestigio. Game, set e match: i biancoblù si prendono - per la seconda volta in stagione - lo scalpo dei campioni svizzeri e confermano di avere carattere, identità e ambizioni.

AMBRÌ - FRIBORGO 3-2 (2-1, 1-1, 0-0)

Reti: 1'03" Joly 1-0; 6'05" Bertschy (Schild, Streule) 1-1; 12'14" Pestoni (Kodytek, Joly) 2-1; 37'13" De La Rose 2-2; 37'58" Joly (Pestoni, Kreü) 3-2.

AMBRÌ - P. Wüthrich; Pezzullo, D. Wüthrich; Järventie, Schnarr, De Luca; Kreü, Heed; Pestoni, Kodytek, Joly; I. Dotti, Bachmann; Müller, Heim, Muggli; Z. Dotti; L. Landry, M. Landry, Borradori; Bosson.

FRIBORGO - Waeber; Johnson, Nemeth; Schild, De La Rose, Bertschy; Streule, Seiler; Sörensen, Schmid, Hedlund; Kapla, Rathgeb; Richard, Borgström, Reber; Jecker; Marchon, Dorthe, Nicolet; Boppart.

Penalità: 2x2' Ambrì - 6x2' Friborgo

Note: Gottardo Arena, 5'924 spettatori. Arbitri: Wiegand / Castelli - Huguet / Meusy

Le altre - Nelle altre partite della serata, lo Zurigo ha subito la prima sconfitta stagionale dopo 12 vittorie consecutive. A interrompere l'incredibile serie è stato il Davos, capace di imporsi in casa dei Lions per 3-2. Per i grigionesi sono andati a segno Jäger, Zadina e Frehner, mentre ai padroni di casa non sono bastate le reti di Sigrist e Lehtonen. Vittoria in trasferta anche per il Langnau, che ha espugnato la pista del Berna per 3-1. Per i Tigrotti sono andati a segno Bachofner, Eggenberger e Björkinen, mentre è risultato inutile ai fini del risultato il momentaneo 2-1 firmato da Dionicio. In una sfida di bassa classifica, a conquistare tre punti importanti è stato il Bienne che ha battuto per 4-3 il Rapperswil. Il gol decisivo porta la firma di Sever al 49'. In precedenza erano andati a segno Skinner, Zwerger e Rajala per i padroni di casa, Labanc, Fuhrer e Lammer per gli ospiti. Il Kloten ha invece ribaltato incredibilmente il Losanna, imponendosi per 4-3. Sotto 0-2 per le reti di Simic e Suomela, gli Aviatori hanno segnato quattro volte con Truog, Puhakka, Johansson e Henry, portandosi addirittura sul 4-2. Solo cosmesi la terza rete vodese di Ruegsegger, arrivata a 26 secondi dal termine.

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CLASSIFICA
National League
PLPuntiWLGFGAGDFORM
1Zurigo1333121553124
2Ambrì13248540373
3Ginevra14248642420
4Langnau14227747425
5Friborgo132176463313
6Lausanne HC15217850500
7Berna12206634322
8Davos1419683440-6
9Ajoie1419774448-4
10Lugano13186744440
11Zugo81653271611
12Bienne1316584045-5
13EHC Kloten14124102953-24
14SC Rapperswil-Jona Lakers14114103655-19
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 20.10.2026 22:10
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