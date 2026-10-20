L’Ambrì ruggisce: i campioni finiscono (ancora) al tappeto

Le altre - Nelle altre partite della serata, lo Zurigo ha subito la prima sconfitta stagionale dopo 12 vittorie consecutive. A interrompere l'incredibile serie è stato il Davos, capace di imporsi in casa dei Lions per 3-2. Per i grigionesi sono andati a segno Jäger, Zadina e Frehner, mentre ai padroni di casa non sono bastate le reti di Sigrist e Lehtonen. Vittoria in trasferta anche per il Langnau, che ha espugnato la pista del Berna per 3-1. Per i Tigrotti sono andati a segno Bachofner, Eggenberger e Björkinen, mentre è risultato inutile ai fini del risultato il momentaneo 2-1 firmato da Dionicio. In una sfida di bassa classifica, a conquistare tre punti importanti è stato il Bienne che ha battuto per 4-3 il Rapperswil. Il gol decisivo porta la firma di Sever al 49'. In precedenza erano andati a segno Skinner, Zwerger e Rajala per i padroni di casa, Labanc, Fuhrer e Lammer per gli ospiti. Il Kloten ha invece ribaltato incredibilmente il Losanna, imponendosi per 4-3. Sotto 0-2 per le reti di Simic e Suomela, gli Aviatori hanno segnato quattro volte con Truog, Puhakka, Johansson e Henry, portandosi addirittura sul 4-2. Solo cosmesi la terza rete vodese di Ruegsegger, arrivata a 26 secondi dal termine.