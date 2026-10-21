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Grave lutto per Joshua Kimmich: salta l’Arsenal

Il centrocampista del Bayern non sarà in campo questa sera in Champions League. Secondo la Bild, sarebbe morto improvvisamente il padre Berthold, 57 anni.
Grave lutto per Joshua Kimmich: salta l’Arsenal
IMAGO/ULMER Pressebildagentur
di 20min.ch | Sven Forster, afp, cge
Grave lutto per Joshua Kimmich: salta l’Arsenal
Il centrocampista del Bayern non sarà in campo questa sera in Champions League. Secondo la Bild, sarebbe morto improvvisamente il padre Berthold, 57 anni.
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MONACO DI BAVIERA - Grave lutto per Joshua Kimmich. Il 31enne centrocampista del Bayern Monaco non scenderà in campo questa sera contro l'Arsenal, nella sfida di Champions League in programma alle 21.00 all'Allianz Arena. Il club bavarese ha annunciato la sua assenza per motivi familiari, legati alla scomparsa di una persona a lui molto vicina.

«A causa di un lutto nella stretta cerchia familiare, Joshua Kimmich non figura tra i convocati per la partita di oggi contro l'Arsenal», ha comunicato il Bayern sul proprio profilo X. Secondo la Bild, che cita fonti vicine al nazionale tedesco, sarebbe morto improvvisamente suo padre, Berthold, all'età di 57 anni. Il club, tuttavia, non ha confermato l'identità della persona scomparsa né fornito ulteriori dettagli.

Berthold ha avuto un ruolo fondamentale nella carriera del figlio, sostenendolo fin dai primi passi nel calcio. Cresciuto a Bösingen, nel Baden-Württemberg, Joshua aveva iniziato il suo percorso nelle giovanili dello Stoccarda. Per accompagnarlo agli allenamenti, il padre percorreva regolarmente circa 100 chilometri, deciso ad aiutarlo a realizzare il sogno di diventare un calciatore professionista.

In un'intervista allo Schwarzwälder Bote del maggio 2025, Berthold aveva ricordato quegli anni. Inizialmente Joshua era titubante: non voleva costringere il padre a continui spostamenti. Berthold, però, aveva organizzato gli impegni familiari in modo da poterlo accompagnare e permettergli di coltivare il proprio talento.

Un sostegno che non era mai venuto meno, neppure dopo l'affermazione del figlio ai massimi livelli. La scorsa estate Berthold era volato in Nord America con la moglie Anja per seguire da vicino Joshua e la nazionale tedesca durante la Coppa del mondo. A giugno, la coppia aveva assistito dagli spalti alla vittoria della Germania per 2-1 contro l'Ecuador.

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