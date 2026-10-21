Grave lutto per Joshua Kimmich: salta l’Arsenal

Berthold ha avuto un ruolo fondamentale nella carriera del figlio, sostenendolo fin dai primi passi nel calcio. Cresciuto a Bösingen, nel Baden-Württemberg, Joshua aveva iniziato il suo percorso nelle giovanili dello Stoccarda. Per accompagnarlo agli allenamenti, il padre percorreva regolarmente circa 100 chilometri, deciso ad aiutarlo a realizzare il sogno di diventare un calciatore professionista.

In un'intervista allo Schwarzwälder Bote del maggio 2025, Berthold aveva ricordato quegli anni. Inizialmente Joshua era titubante: non voleva costringere il padre a continui spostamenti. Berthold, però, aveva organizzato gli impegni familiari in modo da poterlo accompagnare e permettergli di coltivare il proprio talento.