Champions, pioggia di gol: PSG e Barça danno spettacolo

Dopo le quattro sconfitte dello scorso turno, il calcio italiano torna a sorridere. La Roma ha travolto lo Slovan Bratislava per 4-0, segnando due reti per tempo. Nella prima frazione sono andati a bersaglio Hermoso e Molina, mentre nella ripresa hanno completato l'opera Pisilli e il solito Malen, a segno su rigore. Anche il Napoli ha potuto festeggiare la prima vittoria in Champions, al termine di uno spettacolare 4-3 contro il Bodo/Glimt. Gli azzurri hanno trovato la via del gol con Politano, McTominay (doppietta) e grazie a un'autorete di Bjortuft. I norvegesi hanno risposto con Hauge, Helmersen e Fet, quest'ultimo a tempo ampiamente scaduto.

Sono invece terminate in parità le sfide tra Fenerbahce e Slavia Praga, con i cechi capaci di trovare il 2-2 al 90' grazie a Kacor, e tra Stoccarda e Atletico Madrid, con Alvarez a rispondere a Leweling. Successo esterno, invece, per il Borussia Dortmund di Kobel, che si è imposto per 2-1 a Baku. Decisiva per i tedeschi la doppietta del solito Guirassy, mentre il momentaneo pareggio del Sabah porta la firma di McCarthy. Vittoria in trasferta anche per il PSV , che ha espugnato lo stadio del Porto con il minimo scarto grazie alla rete di Til.