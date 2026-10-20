Champions, pioggia di gol: PSG e Barça danno spettacolo
I parigini superano i blaugrana per 4-2 al termine di una sfida spettacolare. City travolgente, Liverpool protagonista di una rimonta da brividi. Vittoriose anche le italiane.
PARIGI - Tra PSG e Barcellona non poteva che essere una partita spettacolare, ricca di emozioni e gol. Al Parco dei Principi, alla fine, l'hanno spuntata i due volte campioni d'Europa in carica, vittoriosi per 4-2. Per i parigini, però, le cose non erano iniziate nel migliore dei modi: al 20' hanno infatti dovuto rinunciare a Dembélé per infortunio. Dall'altra parte, anche i blaugrana hanno perso Olmo. Dopo gli infortuni, sono arrivati i gol. A sbloccare il risultato ci ha pensato Doué al 38'. Nella ripresa è successo di tutto: al 55' il giovanissimo Xavi Espart ha pareggiato i conti con un'azione personale. Il PSG ha poi dovuto fare i conti con altri due infortuni, quelli di Kvaratskhelia e Marquinhos. Poco male, perché poco dopo Lucas Hernandez ha riportato avanti i suoi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Lamine Yamal, però, ha ricordato a tutti perché è il candidato numero uno al Pallone d'Oro: dopo un'accelerazione bruciante, ha scagliato il pallone sotto la traversa. Tutto finito? Macché. Appena due minuti dopo, Vitinha ha firmato il nuovo vantaggio parigino con un gioiello da fuori area. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato Fabian Ruiz, con un tap-in da pochi metri su un bel cross di Hakimi.
Doppia vittoria e pioggia di gol per le due squadre inglesi impegnate questa sera, entrambe davanti al proprio pubblico. Il Manchester City ha travolto per 5-1 l'AEK Atene grazie a una tripletta di Foden e alle reti di Cherki e Anderson. Per i greci è andato a segno Pilo, autore del momentaneo 2-1. Successo anche per il Liverpool, ma decisamente più sofferto. I Reds hanno infatti dovuto rimontare il Villarreal, che dopo 29 minuti conduceva già 2-0 grazie ai gol di Mikautadze e Cardona. La doppietta di Mac Allister e le reti di Araujo e Wirtz, arrivate tra il 36' e il 68', hanno però ribaltato completamente il risultato. Inutile, ai fini del risultato, il 4-3 firmato da Oluwaseyi all'87'.
Dopo le quattro sconfitte dello scorso turno, il calcio italiano torna a sorridere. La Roma ha travolto lo Slovan Bratislava per 4-0, segnando due reti per tempo. Nella prima frazione sono andati a bersaglio Hermoso e Molina, mentre nella ripresa hanno completato l'opera Pisilli e il solito Malen, a segno su rigore. Anche il Napoli ha potuto festeggiare la prima vittoria in Champions, al termine di uno spettacolare 4-3 contro il Bodo/Glimt. Gli azzurri hanno trovato la via del gol con Politano, McTominay (doppietta) e grazie a un'autorete di Bjortuft. I norvegesi hanno risposto con Hauge, Helmersen e Fet, quest'ultimo a tempo ampiamente scaduto.
Sono invece terminate in parità le sfide tra Fenerbahce e Slavia Praga, con i cechi capaci di trovare il 2-2 al 90' grazie a Kacor, e tra Stoccarda e Atletico Madrid, con Alvarez a rispondere a Leweling. Successo esterno, invece, per il Borussia Dortmund di Kobel, che si è imposto per 2-1 a Baku. Decisiva per i tedeschi la doppietta del solito Guirassy, mentre il momentaneo pareggio del Sabah porta la firma di McCarthy. Vittoria in trasferta anche per il PSV , che ha espugnato lo stadio del Porto con il minimo scarto grazie alla rete di Til.