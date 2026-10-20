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Dominik Albrecht torna a fare il direttore sportivo a Thun
Nel comunicato non viene chiarito se Rapp proseguirà o meno la sua avventura nell'Oberland bernese
Claudio De Capitani/freshfocus
Dominik Albrecht torna a fare il direttore sportivo a Thun
Nel comunicato non viene chiarito se Rapp proseguirà o meno la sua avventura nell'Oberland bernese
THUN - Dominik Albrecht torna al Thun. Dopo una pausa di alcuni mesi, il direttore sportivo riprende come previsto il suo incarico. Lo ha annunciato martedì il club bernese.
All'inizio di agosto, Albrecht aveva lasciato il posto di direttore sportivo a Simone Rapp, spiegando di voler dedicare più tempo alla famiglia e ridurre il proprio coinvolgimento nelle attività quotidiane del club. Già dalla primavera aveva preparato Rapp ad assumere l'incarico. Il comunicato odierno, tuttavia, non chiarisce quale sarà ora il ruolo del ticinese, né se gli verranno affidate altre mansioni.
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