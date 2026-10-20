Dominik Albrecht torna a fare il direttore sportivo a Thun

All'inizio di agosto, Albrecht aveva lasciato il posto di direttore sportivo a Simone Rapp, spiegando di voler dedicare più tempo alla famiglia e ridurre il proprio coinvolgimento nelle attività quotidiane del club. Già dalla primavera aveva preparato Rapp ad assumere l'incarico. Il comunicato odierno, tuttavia, non chiarisce quale sarà ora il ruolo del ticinese, né se gli verranno affidate altre mansioni.